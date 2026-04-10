USA inflatsioon kiirenes märtsis 3,3 protsendini

Ka ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et märtsis kiireneb inflatsioon 3,3 protsendini.

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli märtsis 2,6 protsenti.

Majandusteadlased hoiatavad veel, et pärast Iraani sõja algust järsult tõusnud energia- ja kaupade hinnad ei lange kohe oma endisele tasemele, kui Hormuzi väin täielikult taasavatakse. Kõrgemad transpordikulud võivad tõsta toidu, riiete ja muude oluliste kaupade hindu veelgi.

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et kiirenev inflatsioon ja tööturu jahenemine paneb föderaalreservi keerulisse olukorda. Ametnikud muretsevad nüüd, et rahapoliitika liiga järsk leevendamine tööturu toetuseks võib anda inflatsioonile hoogu juurde.