Opositsiooni sõnul tiris valitsuskoalitsioon Karise valimiskampaaniasse

Lääne Elule antud intervjuus ütles president Alar Karis, et Eesti keskendub välispoliitikas palju tänasele päevale. Karise sõnul on ta pidanud riigijuhtide ees meie otsuste pärast ka vabandama, kuid ei soovinud seda pikemalt avada.

"Ükskord saab sõda läbi ja siis ongi küsimus, kas meil on veel siin, seal või kolmandas kohas sõpru. Keskendume välispoliitikas väga tänasele päevale, mis on arusaadavalt vajalik, aga meil peab jätkuma jõudu vaadata ka natukene kaugemale ja suuremalt. Seda jõudu välisministeeriumis tegelikult ei ole - pole inimesi, oskusi ega kohati teadmisi," ütles Karis intervjuus.

Reedel ütles Karis, et tal on mure, et välisministeeriumil ei ole piisavalt inimesi.

"Ma ei rääkinud nendest diplomaatidest ja ametnikest, kes täna töötavad ministeeriumis. Arusaadavalt, igas asutuses on väga häid töötajaid ja vähem häid töötajaid, aga probleem on hoopis mujal, ja see informatsioon ja teadmine, mida ma peegeldasin, tuleb sealt samast majast," ütles Karis.

Välisministeerium keeldus Karise väljaütlemisi kommenteerima. Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) vabandas töötajatele saadetud kirjas kogu välisteenistuse ees. Tsahkna märkis seal, et tema mälu järgi on esimest korda Eesti senine konsensuslik julgeoleku- ja välispoliitika tõmmatud valimisvõitlusesse ja tal on poliitikuna selle pärast piinlik.

Karis ei soovinud võimalikku uuesti presidendiks kandideerimist kinnitada, kuid tema sõnul polnud intervjuu kampaania osa.

"Ma ei tea, kes siin keda valib. Ma saan aru, et poliitikutel on valimisvõitlus, et riigikogu valimised on üsna lähedal. Ja eks siis, kui ajakirjanik küsib, nii, nagu teiegi, siis mina presidendinda vastan," ütles Karis.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid ütles, et valimiskampaaniaks on teinud Karise väljaütlemised valitsuserakondade esindajad.

"Väga kahetsusväärselt on seda käsitletud küll presidendivalimiste kontekstis või eelseisvate riigikogu valimiste kontekstis. Valitsuserakondade esindajad on sellest kohe teinud sellise erakondliku poliitika küsimuse, aga mida ma ei ole kuulnud on sisuline vastus. Et kui see presidendi väide ei vasta välisministri või peaministri hinnangul tõele, siis võiksid nad ju selgitada, et mis see pikem vaade on," ütles Kaljulaid.

Presidendi kalkuleeritud valimissammu ei usu ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kuid tema sõnul annab see Reformierakonnale nüüd võimaluse jätkata mängimist Karise toetamisega.

"Tegelikult see kampaania, mis käib Alar Karise vastu, ei ole kuidagi seotud välisasjadega. See on küüniline sisepoliitiline kampaania ja tingitud on see sellest, et koalitsioonierakonnad tegelikult ei taha teda toetada presidendivalimistel. Ja enda kampaaniat nad alustasid sellega, et populaarset presidenti devalveerida," rääkis Kõlvart.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE), kes neljapäeval nimetas Karise juttu solvanguks diplomaatidele, Reformierakonna toetust Karisele presidendivalimistel otseselt siiski ei välistanud.

"Ei saa kellelegi ega millelegi toetust avaldada enne, kui ei ole selge, kas näiteks president Karis ka ise on valmis siis uuesti kandideerima. Enne seda ka kõigil teistel midagi selle kohta arvata oleks ju puhtalt spekulatiivne. Nii et ma arvan, et president ise peaks selle otsuse tegema ja ma arvan, et võimalikult aus oleks, et seda ka võimalikult vara ja selgelt välja öelda," sõnas Mihkelson.

Valitsuse ja presidendi suhted on hapud juba mõnda aega. Pinged algasid pärast presidendi riigivisiiti Kasahstani, kus ta jättis suursaadiku soovitusel avalikult välja ütlemata Ukraina toetamise sõnumid.