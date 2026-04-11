Eesti ostab veel kolm HIMARS raketiheitjat ning laskemoona

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja USA kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin allkirjastasid lepingu kolme täiendava HIMARS raketiheitja soetamiseks. Leping näeb ette ka ligi 11 miljoni dollari suurust investeeringut Eesti kaitsetööstusesse.

"Täiendavad HIMARS süsteemid kindlustavad Eesti kaitseväele ja NATO-le vajaliku süvalöögivõime, tugevdades oluliselt nii meie iseseisvat kaitsevõimet kui heidutust. Koostöö süvendamine Lockheed Martiniga toetab vahetult ka Eesti kaitsetööstuse arendamist," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Eelmisel kevadel saabusid Eestisse esimesed kuus Lockheed Martinilt ostetud HIMARS raketiheitjat. Kolme uue HIMARSi raketiheitja ja lisalaskemoona soetamisega jätkub Eesti koostöö maailma suurima relvatootjaga.

"Tegemist on sihipärase ja pikaajalise tööga, mis toetab NATO kaitseplaanide rakendatavust. Samuti on ülioluline Lockheed Martini otseinvesteering Eestisse, sest sellised investeeringud riigikaitsesse ja kaitsetööstusesse muudavad Eesti tervikuna turvalisemaks," lisas Pevkur.

Lockheed Martiniga sõlmitud leping aitab kaasata kohalikku kaitsetööstust. "Lisaks raketiheitjatele ja laskemoonale hõlmab uus leping ka investeeringut Eesti kaitsetööstusesse, mille tulemusel luuakse Eestisse HIMARSi komponentide hooldusvõimekus, mida saavad pakkuda meie enda ettevõtted," ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) lahingplatvormide kategooriajuht Janari Kasemets.

Tema sõnul on tervitatav, et Lockheed Martin on valmis kaasama kohalikke ettevõtteid. "11 miljoni dollari suurune investeering Eestisse kombineeritakse Lockheed Martini ettepanekul investeeringutega teistesse lähiriikidesse nagu Läti, Leedu, Poola ja Soome, et luua regioonis laiaulatuslikum kompetents ning tagada vajalikud teenused kohapeal," lisas Kasemets.

Mobiilne ja lahingutes testitud HIMARS pakub kaasaegseid võimekusi, sealhulgas täppisrelvastust, mis võimaldab toetada integreeritud tuleülesandeid, tabades punkt- või alasihte enam kui 300 kilomeetri kaugusel. Tänu heale ühilduvusele NATO ja liitlaste süsteemidega saab HIMARSi hõlpsasti integreerida ning vastavalt vajadusele kiiresti kasutusele võtta.

Täiendavad HIMARS raketiheitjad on planeeritud Eestisse jõudma 2027. aastal.

Eesti kaitseväe relvastuses on kuus HIMARS-i (M142 High Mobility Artillery Rocket System) mitmikraketiheitjat, mis anti kaitseväele üle möödunud aasta 30. aprillil. Samad relvasüsteemid on ka Leedul ja Lätil.

Eesti ostab sama tüüpi raketiheitjaid ka Lõuna-Korealt. Detsembrikuus teatas kaitseminister Hanno Pevkur kuue mitmikraketiheitja Chunmoo ostust, mis peaksid kohale jõudma 2027. aasta lõpus.