Soome lõunaosas avastati lõhkemata lõhkepeaga droon

Välismaa
Soome politsei ja kiirabi drooni leiukoha lähedal.
Soome politsei ja kiirabi drooni leiukoha lähedal. Autor/allikas: Antro Valo/Yle
Välismaa

Soome politsei teatas laupäeval, et riigi lõunaosast avastati lõhkemata lõhkepeaga droon.

Väidetavalt sarnaneb droon märtsi lõpus riigis alla kukkunud Ukraina droonidele, mis Kiievi teatel kaldusid Venemaa sekkumise tõttu kursilt kõrvale.

Politsei teatas uudisteagentuurile AFP, et Lõuna-Soomes Iittis leiti metsast alla kukkunud mehitamata õhusõiduk.

"Praegustel andmetel on metsast leitud droon sarnane varem Kagu-Soomest leitud droonidele," teatas politsei avalduses.

Drooni päritolu ega selle allakukkumise aja kohta üksikasju ei avaldatud.

Praegustel andmetel ei põhjustanud lähimast elamupiirkonnast umbes kilomeetri kauguselt leitud õhusõiduk vigastusi ega varalist kahju, teatas politsei.

Võimud teatasid laupäeva õhtul, et drooni lõhkepea õhiti kontrollitult ning piirkond jääb endiselt eraldatuks.

29. märtsil kukkus Soomes alla kaks drooni ja kaks päeva hiljem avastati kolmas allakukkunud droon.

Kahel juhul kinnitati, et tegemist oli Ukraina mehitamata õhusõidukitega.

Ukraina on Soomelt vabandust palunud ja selgitanud, et droonid kaldusid tõenäoliselt Venemaa sekkumise tõttu kursilt kõrvale.

Kiiev on viimastel nädalatel rünnanud sadamarajatisi Venemaa rannikul Soome lahes, NATO ja ELi liikmesriigi piiri lähedal.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-STT-BNS

Samal teemal

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo