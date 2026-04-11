Soome lõunaosas avastati lõhkemata lõhkepeaga droon

Soome politsei teatas laupäeval, et riigi lõunaosast avastati lõhkemata lõhkepeaga droon.

Väidetavalt sarnaneb droon märtsi lõpus riigis alla kukkunud Ukraina droonidele, mis Kiievi teatel kaldusid Venemaa sekkumise tõttu kursilt kõrvale.

Politsei teatas uudisteagentuurile AFP, et Lõuna-Soomes Iittis leiti metsast alla kukkunud mehitamata õhusõiduk.

"Praegustel andmetel on metsast leitud droon sarnane varem Kagu-Soomest leitud droonidele," teatas politsei avalduses.

Drooni päritolu ega selle allakukkumise aja kohta üksikasju ei avaldatud.

Praegustel andmetel ei põhjustanud lähimast elamupiirkonnast umbes kilomeetri kauguselt leitud õhusõiduk vigastusi ega varalist kahju, teatas politsei.

Võimud teatasid laupäeva õhtul, et drooni lõhkepea õhiti kontrollitult ning piirkond jääb endiselt eraldatuks.

29. märtsil kukkus Soomes alla kaks drooni ja kaks päeva hiljem avastati kolmas allakukkunud droon.

Kahel juhul kinnitati, et tegemist oli Ukraina mehitamata õhusõidukitega.

Ukraina on Soomelt vabandust palunud ja selgitanud, et droonid kaldusid tõenäoliselt Venemaa sekkumise tõttu kursilt kõrvale.

Kiiev on viimastel nädalatel rünnanud sadamarajatisi Venemaa rannikul Soome lahes, NATO ja ELi liikmesriigi piiri lähedal.