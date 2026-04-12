Eksperdid: Iraani sõja tulevikku mõjutavad kõige rohkem valimised

Välismaa
Läbirääkimised USA ja Iraani vahel nurjusid. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Ekspertide hinnangul mõjutavad Iraani sõja tulevikku kõige rohkem valimised. Sügisel toimuvad Iisraelis Knesseti ja USA-s vahevalimised. Nafta ja gaasi kättesaadavus tabas valusalt eeskätt Aasiat ja Euroopat, mitte veel USA-d.

Iraan ärandas Donald Trumpilt sõja. Ameerika läks režiimi kukutama ja tuumaprogrammi peatama. Iraanlased suunasid löögi ümber Hormuzi väinale. Kütusehind ja kättesaadavus mõjutab Aasiat ja juba ka Euroopat - lennukikütus ja diisel on siin juba murekoht, ütles julgeolekuekspert Raivo Vare. USA presidendi jaoks ei ole aga kütusehind probleemiks

"Viis dollarit või rohkem galloni eest on ennegi Ameerikas kütus maksnud. Ma arvan, et see hakkab alles siis mängima, kui maailmaturu hinnad kasvavad 200 peale. Ma ei usu, et need nii kaugele siiski jõuavad," lausus Vare.

Vare avaldas lootust, et vaherahu teine nädal kasutatakse ära läbirääkimisteks. Pärast seda võib sõda jätkuda.

"Sealt edasi ma julgen arvata, et oma argumentide tugevdamiseks võib tulla vaippommitamine tõepoolest. Teine variant on, et Trump ütleb, et me võitsime. Me teeme nüüd iraanlastega joint venture'i Hormuzi väina läbipääsu kontrollimisel ja Iraan midagi ebamäärast seal lubab tuumaprogrammide osas," ütles Vare.

Sügis toob valimised Iisraelis ja vahevalimised USA-s. Eksperdid ütlevad, et need mõjutavad rohkem ründajate tegutsemist kui nafta ja gaas.

"Kui Netanyahu peaks need kaotama, siis teda ootavad trellid. Seda on Iisraelis poliitikutega ennegi juhtunud. Korruptsioonisüüdistused. Mis juhtub Donald Trumpiga, kui peaks vabariiklased suurelt kaotama enamuse mõlemas kojas? Siis eeldab, et mõned vabariiklased kalduvad tema tagant ära ja on järjekordne impeachment'i võimalus," sõnas TTÜ õiguse instituudi dotsent Holger Mölder.

Donald Trumpil ja Benjamin Netanyahul on siin erinevad huvid. Netanyahule on kasulikum sõja jätkumine, Trumpile selle võidukas lõpetamine, ütles Mölder. Kuid sügis on kaugel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo