USA alustas Hormuzi väina blokeerimist

Lennukikandja USS Abraham Lincolni pardal olevad sõjalennukid
Lennukikandja USS Abraham Lincolni pardal olevad sõjalennukid Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Us Navy/U.S. Navy
USA alustas esmaspäeva õhtul Hormuzi väina blokeerimist ning asjaga kursis olev ametnik ütles, et operatsiooni toetuseks on kohal üle 15 Ühendriikide sõjalaeva.

USA president Donald Trump saatis esmaspäeval ka uue ähvarduse Iraani suunas. Trump lubas, et  USA uputab kõik Iraani laevad, mis lähenevad Ühendriikide kehtestatud blokaadile 

Trump väitis, et kuigi Iraani merevägi on täielikult hävitatud, ei ole veel kõiki väiksemaid laevu uputatud. Trump lubas, et kui need peaksid blokaadi ohustama, kasutab USA merevägi sama taktikat, mida kasutatakse narkolaevade vastu.

"Hoiatus: kui mõni neist laevadest satub meie blokaadile lähedale, hävitatakse nad kohe, kasutades sama tapmise süsteemi, mida me kasutame merel narkodiilerite vastu. See on kiire ja jõhker," kirjutas Trump. 

Analüütikute sõnul annab suur USA mereväe kohalolek Hormuzi väina lähistel Ühendriikidele võimaluse peatada naftatankereid. Piirkonnas asuv lennukikandja USS Abraham Lincoln võiks olla tankerite pardale mineku operatsioonide baasiks. USA võib tankerite vastu kasutada veel ka eriväelasi. Pole selge, mis juhtub laevadega, mille USA armee kinni peab, vahendas The Wall Street Journal. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, CNN

