Lennureisijad mõtlevad üha rohkem reisi kindlustamisele

Lennukikütuse kiire kallinemine on pannud mitmed lennufirmad keerulisse olukorda. Pikalt lennupiletid ette soetanud reisijatel tasub teada, et tavaline reisikindlustus lennufirma pankroti puhul ei aita.

Mitme tuntud lennufirma majanduslikud raskused on teinud lennureisijad murelikuks, mis saab nende kaua oodatud reisist juhul, kui lennufirma peab oma tegevuse lõpetama.

Kõige enam on viimasel ajal pankrotiohust räägitud seoses Air Balticuga, aga ka mitme teise lennufirma käsi ei käi kõige paremini, eriti nüüd, mil lennukütus on kiiresti kallinenud. Kui lennufirma tühistab lennu enne pankrotimenetlust, siis tarbijakaitse kinnitusel peavad nad pakkuma inimesele, kas asenduslendu või lennupileti raha tagasi maksma. Ameti sõnul laieneb Euroopa Liidu lennureisijate õiguste määrus vaid Euroopa lennufirmadele või neile lendudele, mis väljuvad euroliidust.

"Kui juhtub, et lennufirma läheb pankrotti, siis automaatset kaitset lennureisijale ei teki ehk siis tavapärane pankrotimenetlus ning reisija muutub võlausaldajaks," lausus TTJA peadirektori asetäitja Merike Koppel.

Pisut paremas olukorras on sel juhul krediitkaardiga maksnud reisijad, sest sel juhul kehtib neil ostu tagasinõude võimalus. Näiteks Swedbanki kaartide puhul on see võimalus neli kuud tehingu tegemise hetkest. Oma raha saavad tagasi need, kes on ostnud reisibüroost nii lennureisi kui ka majutuse, sest sel juhul laieneb ostule pakettreisi direktiivist tulenevad õigused.

"Isegi kui reisil olles või enne reisi lennuvedaja läheb pankrotti ja muutub maksejõuetuks, siis reisikorraldajal on olemas tagatis, et hüvitada need tekkinud lisakulud või ka reisija ja tema pere koju toomine," ütles Koppel.

Eesti suurim reisikindlustuspakkuja on Swedbank ja nemad lennufirma maksejõuetuse puhul tehtud kulutusi ei hüvita.

"Meie tingimustest tulenevalt, kui reisitõrge või reisi tühistamine või reisikava muutus on tekkinud teenuseosutaja maksejõuetus, siis see tekkinud kahju hüvitamisele ei kuulu. Sealhulgas see tähendab ka seda, et kui mingi majutusasutus on broneeritud, mille puhul tagastust ei saa teha või reisiümberplaneerimine vastavalt reisikavale, siis tegelikult see reisikindlustusega kaetud ei ole," sõnas Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuht Eivo Kisand.

Kindlustusseltside liidu juhi Lauri Potsepa sõnul pakuvad mitmed Eesti kindlustusseltsid lisakaitset lennufirma maksejõuetuse või pankroti puhul.

"Enne kaamera ette tulekut käisin ma oma kindlustusandja kodulehel ja arvutasin, kui palju see lisakaitse maksab. Võtsin aluseks seitsmepäevase Euroopa reisi ja minu puhul see lisakaitse maksis viis eurot. Niipidi vaadates kindlustamine tasub ennast ju kindlasti ära," ütles Potsepp.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

