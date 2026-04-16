WSJ: majanduslik kitsikus võib tõugata Iraani läbirääkimistele

The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iisraeli rünnakud laastasid Iraani majandust ning Teheran seisab silmitsi sõjajärgse ülesehitustöö väljakutsega. Rahapuudus ja majanduslik kitsikus võivad tõugata Iraani läbirääkimistele.

USA ja Iisrael ründasid sõjanädalate jooksul vähemalt 17 000 sihtmärki, sealhulgas tehaseid, raudtee-, maantee- ja sadamataristut, valitsushooneid ja sõjaväerajatisi. Iraani riigimeedia hinnangul lähevad ülesehitustööd maksma ligi 270 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Töid aga raskendab kahjude tohutu ulatus, kuna õhurünnakud ei tabanud mitte ainult taristut, vaid ka rajatisi, mis toodavad terast, mida on vaja parandustöödeks. USA ja Iisrael ründasid veel Iraani keemia- ja naftasektorit, kärpides nii islamiriigi sissetulekuallikaid.

Iraani räsis juba enne sõja puhkemist ulatuslik majanduskriis, mistõttu puhkesid aasta alguses suured meeleavaldused.

"Iraani siseringi esindajad kurdavad ähvardava majanduskatastroofi üle, kui Washington ei leevenda sanktsioone, mis aitaks parandada majanduse elavdamise väljavaateid," ütles Briti mõttekoja RUSI vanemteadur Burcu Ozcelik.

"Minu arvates on hävingu ulatus praegu palju suurem kui Iraani-Iraagi sõja ajal," ütles Chicago DePauli ülikooli rahvusvaheliste uuringute teadur Kaveh Ehsani.

Iraani–Iraagi sõda kestis aastatel 1980–1988 ning konfliktis hukkus kuni miljon iraanlast ja iraaklast. Lahinguid peeti aga riigipiiri ääres asuvates kaevikutes, samas kui USA ja Iisrael võtsid ette Iraani suurlinnad.

Iisraeli lennukid ründasid kaheksat naftakeemiatehast. Kahjustada said ka kaks Iraani peamist terasetehast. Naftakeemiatooted tõid Iraanile 2023. aastal sisse 18 miljardit dollarit, terasetööstus andis seitse miljardit dollarit.

"Need rünnakud ei ole juhuslikud. Nad sihivad majanduse osi, mis on suunatud ekspordile ja toovad sisse välisvaluutat," tõdes Los Angelese California ülikooli Iraani ekspert Kevan Harris

Hiljuti alustas USA veel Hormuzi väina blokeerimist, mis räsib Iraani majandust veelgi. Analüütikute hinnangul läheb blokaad Iraanile maksma ligi 435 miljonit dollarit päevas.

Iraani majandusteadlase ja endise ametniku Hadi Kahalzadehi sõnul on koondamiste või palgata puhkuse tõttu ohus ligi 12 miljonit töökohta. See on ligi pool Iraani tööjõust.

"USA ja Iisraeli õhurünnakute poolt enim kannatada saanud sektorid on tööhõive ja tootmise alustalad," ütles Kahalzadeh.