WSJ: majanduslik kitsikus võib tõugata Iraani läbirääkimistele

Iisraeli armee hävituslennuk Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABIR SULTAN
The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iisraeli rünnakud laastasid Iraani majandust ning Teheran seisab silmitsi sõjajärgse ülesehitustöö väljakutsega. Rahapuudus ja majanduslik kitsikus võivad tõugata Iraani läbirääkimistele.

USA ja Iisrael ründasid sõjanädalate jooksul vähemalt 17 000 sihtmärki, sealhulgas tehaseid, raudtee-, maantee- ja sadamataristut, valitsushooneid ja sõjaväerajatisi. Iraani riigimeedia hinnangul lähevad ülesehitustööd maksma ligi 270 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Töid aga raskendab kahjude tohutu ulatus, kuna õhurünnakud ei tabanud mitte ainult taristut, vaid ka rajatisi, mis toodavad terast, mida on vaja parandustöödeks. USA ja Iisrael ründasid veel Iraani keemia- ja naftasektorit, kärpides nii islamiriigi sissetulekuallikaid.

Iraani räsis juba enne sõja puhkemist ulatuslik majanduskriis, mistõttu puhkesid aasta alguses suured meeleavaldused.

"Iraani siseringi esindajad kurdavad ähvardava majanduskatastroofi üle, kui Washington ei leevenda sanktsioone, mis aitaks parandada majanduse elavdamise väljavaateid," ütles Briti mõttekoja RUSI vanemteadur Burcu Ozcelik. 

"Minu arvates on hävingu ulatus praegu palju suurem kui Iraani-Iraagi sõja ajal," ütles Chicago DePauli ülikooli rahvusvaheliste uuringute teadur Kaveh Ehsani. 

Iraani–Iraagi sõda kestis aastatel 1980–1988 ning konfliktis hukkus kuni miljon iraanlast ja iraaklast. Lahinguid peeti aga riigipiiri ääres asuvates kaevikutes, samas kui USA ja Iisrael võtsid ette Iraani suurlinnad.

Iisraeli lennukid ründasid kaheksat naftakeemiatehast. Kahjustada said ka kaks Iraani peamist terasetehast. Naftakeemiatooted tõid Iraanile 2023. aastal sisse 18 miljardit dollarit, terasetööstus andis seitse miljardit dollarit.

"Need rünnakud ei ole juhuslikud. Nad sihivad majanduse osi, mis on suunatud ekspordile ja toovad sisse välisvaluutat," tõdes Los Angelese California ülikooli Iraani ekspert Kevan Harris

Hiljuti alustas USA veel Hormuzi väina blokeerimist, mis räsib Iraani majandust veelgi. Analüütikute hinnangul läheb blokaad Iraanile maksma ligi 435 miljonit dollarit päevas. 

Iraani majandusteadlase ja endise ametniku Hadi Kahalzadehi sõnul on koondamiste või palgata puhkuse tõttu ohus ligi 12 miljonit töökohta. See on ligi pool Iraani tööjõust.

"USA ja Iisraeli õhurünnakute poolt enim kannatada saanud sektorid on tööhõive ja tootmise alustalad," ütles Kahalzadeh. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

viimased uudised

18:31

Lennureisijaid mõtlevad üha rohkem reisi kindlustamisele

18:22

Läti võimuliit lahendas Air Balticuga seotud erimeelsused ja jäi püsima Uuendatud

18:19

EL töötas välja vanusekontrolli rakenduse veebiplatvormide jaoks Uuendatud

18:17

Hegseth: USA blokeerib Iraani sadamaid nii kaua kui vaja

17:56

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

17:50

WSJ: majanduslik kitsikus võib tõugata Iraani läbirääkimistele

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

17:10

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

10:59

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

12:34

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

15:55

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

ilmateade

loe: sport

17:56

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

17:10

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

loe: kultuur

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

12:42

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

loe: eeter

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

Raadiouudised

15:40

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

15:30

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

15:25

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

09:45

Juulist jõustuvad senisest rangemad nõuded sotsiaal- ja hooldustöötajatele

