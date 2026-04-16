X!

Trump: Iraan on nõustunud loovutama oma rikastatud uraani varu

Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et Iraan on nõustunud loovutama oma rikastatud uraani varu ning osapooled on lähedal rahuleppele, mis lõpetaks kuus nädalat kestnud konflikti.

"Nad on nõustunud meile tagasi andma tuumatolmu," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele, kui kasutas enda pandud nimetust rikastatud uraani varu kohta, mida Ühendriikide hinnangul saaks kasutada tuumarelvade ehitamiseks.

"On väga suur tõenäosus, et me saavutame kokkuleppe," sõnas USA president veendunult.

Trump väitis ka, et Iraaniga sõlmitakse peagi kokkulepe ja kordas, et Teheranil ei tohi olla tuumarelvi.

"Iraan tahab kokkulepet sõlmida ja me saame nendega väga hästi läbi. Ei tohi olla tuumarelva... See on suur tegur ja nad on täna valmis tegema asju, mida nad kaks kuud tagasi ei olnud nõus tegema," ütles president.

Trump tundus läbirääkimiste seisu suhtes optimistlik, öeldes: "Tundub lootusrikas, et me saavutame Iraaniga kokkuleppe ja see saab olema hea kokkulepe. See saab olema kokkulepe ilma tuumarelvadeta."

President rõhutas korduvalt, et Iraan on nõus tuumarelvi mitte omama.

Trump ütles, et järgmised läbirääkimised toimuvad tõenäoliselt nädalavahetusel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS, CNN, Reuters

22:57

ETV spordisaade, 16. aprill

22:43

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

22:23

Asmann: VKG ostis kaeveloa 15 miljoni euro eest

21:59

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

21:59

Trump: Iraan on nõustunud loovutama oma rikastatud uraani varu

21:43

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:28

Tehnoloogiaõpetajad õppisid lennuakadeemias droonide ehitust ja lennutamist

21:28

Reedel on oodata nii vihma kui ka päikest

21:25

ERR Seattle'is: sõjad sõltuvad üha enam kosmosetaristust

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

15:55

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

10:59

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

19:51

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

21:22

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:57

ETV spordisaade, 16. aprill

22:43

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

21:59

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

21:43

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

loe: kultuur

20:10

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

18:56

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

18:56

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

18:55

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

loe: eeter

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

15:40

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

15:30

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

15:25

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

