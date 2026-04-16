Trump: Iraan on nõustunud loovutama oma rikastatud uraani varu

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et Iraan on nõustunud loovutama oma rikastatud uraani varu ning osapooled on lähedal rahuleppele, mis lõpetaks kuus nädalat kestnud konflikti.

"Nad on nõustunud meile tagasi andma tuumatolmu," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele, kui kasutas enda pandud nimetust rikastatud uraani varu kohta, mida Ühendriikide hinnangul saaks kasutada tuumarelvade ehitamiseks.

"On väga suur tõenäosus, et me saavutame kokkuleppe," sõnas USA president veendunult.

Trump väitis ka, et Iraaniga sõlmitakse peagi kokkulepe ja kordas, et Teheranil ei tohi olla tuumarelvi.

"Iraan tahab kokkulepet sõlmida ja me saame nendega väga hästi läbi. Ei tohi olla tuumarelva... See on suur tegur ja nad on täna valmis tegema asju, mida nad kaks kuud tagasi ei olnud nõus tegema," ütles president.

Trump tundus läbirääkimiste seisu suhtes optimistlik, öeldes: "Tundub lootusrikas, et me saavutame Iraaniga kokkuleppe ja see saab olema hea kokkulepe. See saab olema kokkulepe ilma tuumarelvadeta."

President rõhutas korduvalt, et Iraan on nõus tuumarelvi mitte omama.

Trump ütles, et järgmised läbirääkimised toimuvad tõenäoliselt nädalavahetusel.