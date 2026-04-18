Iraan sulges USA blokaadi tõttu taas Hormuzi väina

Meeleavaldus Teheranis
Meeleavaldus Teheranis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Vahid Salemi
Iraani sõjaväe keskjuhatus teatas laupäeval, et taastab Hormuzi väinas range kontrolli, tühistades Washingtoniga peetavate läbirääkimiste raames tehtud otsuse strateegiliselt oluline veetee avada.

Riigitelevisioonis edastatud teates seisis, et Washington on murdnud lubaduse, jätkates mereblokaadi Iraani sadamatesse ja sealt välja sõitvate laevade vastu.

Kuni Ühendriigid ei taasta vaba liikumist kõigile Iraani külastavatele laevadele, jääb olukord Hormuzi väinas range kontrolli alla, seisis avalduses.

Iraani otsus suurendab segadust väina staatuse osas, mida mööda liikus enne USA ja Iisraeli alustatud sõda viiendik maailma naftavarudest. Reedel teatasid Iraan ja Donald Trump, et väin on laevaliiklusele taasavatud, kuid USA president ütles, et USA blokaad jätkub täies jõus seni, kuni Teheran jõuab Washingtoniga kokkuleppele, sealhulgas oma tuumaprogrammi osas.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS, The Guardian

