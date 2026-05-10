Iraan: USA poole hoidvaid riike ootavad Hormuzi väinas ees raskused

Iraani armee hoiatas pühapäeval, et riike, mis täidavad USA sanktsioone islamivabariigi vastu, ootavad Hormuzi väina läbimisel ees raskused.

Kuu alguses kehtestas USA valitsus uued sanktsioonid Iraani vastu ning hoiatas laevu, et need ei maksaks Teherani võimudele väina läbimise eest tasu.

Ühendriigid ja Bahrein koostasid ÜRO resolutsiooni eelnõu, milles kutsutakse Iraani üles lõpetama laevaliikluse piiranguid veeteel, millest on saanud oluline pingekolle alates 28. veebruaril puhkenud sõjast.

"Riike, mis teevad USA-ga koostööd ja kehtestavad Iraani Islamivabariigi vastu sanktsioone, ootavad väina läbimisel kindlasti ees raskused," ütles armeeametnik Mohammad Akraminia pühapäeval Iraani riiklikule uudisteagentuurile IRNA.

"Me oleme loonud Hormuzi väinas uue õigus- ja turvasüsteemi. Nüüdsest peab iga laev, mis soovib seda läbida, meiega kooskõlastama," lisas ta.

Tema sõnul on süsteem nüüd jõus ning toob majanduslikku, julgeolekualast ja poliitilist kasu.

Laupäeval edastas Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomisjoni juht Ebrahim Azizi sarnase hoiatuse sotsiaalmeedias.

"Me hoiatame valitsusi, sealhulgas mikroriike nagu Bahrein, et USA toetatud resolutsiooni poole hoidmine toob kaasa tõsised tagajärjed. Hormuzi väin on elutähtis ühendustee; ärge riskige sellega, et sulgete selle endale igaveseks," kirjutas ta.

Iraan on lubanud veeteed läbida vaid üksikutel laevadel. Rahuajal liigub selle marsruudi kaudu viiendik maailma naftast ja gaasist ning muudest elutähtsatest kaupadest.

Eelmisel kuul ütles Iraani parlamendi asespiiker Hamidreza Hajibabaei, et Teheran on saanud oma esimese tulu väinale kehtestatud lõivudest.

Diplomaatiliste allikate teatel on vetoõigusega Venemaa hoiatanud, et on valmis blokeerima Ühendriikide ja Bahreini esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni.