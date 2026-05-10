X!

Iraan: USA poole hoidvaid riike ootavad Hormuzi väinas ees raskused

Välismaa
USA sõjalaev ja Iraani lipu all sõitev naftatanker.
USA sõjalaev ja Iraani lipu all sõitev naftatanker. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS
Välismaa

Iraani armee hoiatas pühapäeval, et riike, mis täidavad USA sanktsioone islamivabariigi vastu, ootavad Hormuzi väina läbimisel ees raskused.

Kuu alguses kehtestas USA valitsus uued sanktsioonid Iraani vastu ning hoiatas laevu, et need ei maksaks Teherani võimudele väina läbimise eest tasu.

Ühendriigid ja Bahrein koostasid ÜRO resolutsiooni eelnõu, milles kutsutakse Iraani üles lõpetama laevaliikluse piiranguid veeteel, millest on saanud oluline pingekolle alates 28. veebruaril puhkenud sõjast.

"Riike, mis teevad USA-ga koostööd ja kehtestavad Iraani Islamivabariigi vastu sanktsioone, ootavad väina läbimisel kindlasti ees raskused," ütles armeeametnik Mohammad Akraminia pühapäeval Iraani riiklikule uudisteagentuurile IRNA.

"Me oleme loonud Hormuzi väinas uue õigus- ja turvasüsteemi. Nüüdsest peab iga laev, mis soovib seda läbida, meiega kooskõlastama," lisas ta.

Tema sõnul on süsteem nüüd jõus ning toob majanduslikku, julgeolekualast ja poliitilist kasu.

Laupäeval edastas Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomisjoni juht Ebrahim Azizi sarnase hoiatuse sotsiaalmeedias.

"Me hoiatame valitsusi, sealhulgas mikroriike nagu Bahrein, et USA toetatud resolutsiooni poole hoidmine toob kaasa tõsised tagajärjed. Hormuzi väin on elutähtis ühendustee; ärge riskige sellega, et sulgete selle endale igaveseks," kirjutas ta.

Iraan on lubanud veeteed läbida vaid üksikutel laevadel. Rahuajal liigub selle marsruudi kaudu viiendik maailma naftast ja gaasist ning muudest elutähtsatest kaupadest.

Eelmisel kuul ütles Iraani parlamendi asespiiker Hamidreza Hajibabaei, et Teheran on saanud oma esimese tulu väinale kehtestatud lõivudest.

Diplomaatiliste allikate teatel on vetoõigusega Venemaa hoiatanud, et on valmis blokeerima Ühendriikide ja Bahreini esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:24

Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

14:19

Priit Raud: 90-ndatel oli ainuüksi katsetamine skandaalne

14:15

Iraan: USA poole hoidvaid riike ootavad Hormuzi väinas ees raskused

14:08

VAATA OTSE | Kas Kalju saab tänavu Florast jagu ka kolmandat korda? Uuendatud

13:55

LUULETUS | Mehis Heinsaar

13:49

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu, Neuville kerkis liidriks

13:35

Eeva Talsi: ilma emade toeta me muusikutööd teha ei saaks

13:21

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

12:44

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

12:27

Poola võimud tuvastasid ilmselt Vene päritolu luuredrooni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.05

Sõja 1536 päev: Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem Uuendatud

14:24

Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

09.05

Fotod: Suure Taevaskoja juures varises osa liivakivipaljandist

09.05

Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata Uuendatud

09.05

Fotod: 9. mai tähistamine tõi pronkssõduri juurde lillekuhjad Uuendatud

08.05

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

09.05

Töötukassa sõnul hoitakse Ülemistele kolimisest loobumisega kokku miljon eurot aastas

09.05

Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

09.05

Isikutuvastus riigiäpi abil muutub riigiasutustele kohustuslikuks 2028

09.05

Ungari parlament valis Magyari Orbani asemel peaministriks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:08

VAATA OTSE | Kas Kalju saab tänavu Florast jagu ka kolmandat korda? Uuendatud

13:49

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu, Neuville kerkis liidriks

13:21

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

12:44

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

loe: kultuur

14:19

Priit Raud: 90-ndatel oli ainuüksi katsetamine skandaalne

13:55

LUULETUS | Mehis Heinsaar

12:03

Galerii: Tartus avati Sandra Jõgeva näitusega MIGA galerii

09:05

Robert Nikolajev: Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad

loe: eeter

13:35

Eeva Talsi: ilma emade toeta me muusikutööd teha ei saaks

11:38

Evelin Võigemast: olen lapsi kasvatanud võrdselt positsioonilt, mitte ülevalt alla

09.05

Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

09.05

Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

Raadiouudised

09.05

Taevaskojas varises osa liivakivipaljandist

09.05

Narvas tähistatakse nii Euroopa päeva kui 9. maid

09.05

Päevakaja (09.05.2026 18:00:00)

09.05

Kirnas kuulutati avatuks tulbifestival

09.05

Vabatahtlike roll kriisideks valmisolekus kasvab

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

08.05

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

08.05

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo