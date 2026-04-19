Trump lubas järjekordselt hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Ameerika Ühendriikide läbirääkijad suunduvad esmaspäeval Pakistani, et jätkata läbirääkimisi Iraaniga sõja lõpetamiseks. Ühtlasi ähvardas Trump uuesti hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad, kui kokkuleppele ei jõuta.

President Trump kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et Iraan rikkus nende kahenädalast relvarahu, kui tulistas Hormuzi väinas laevade pihta.

"See on meie relvarahu täielik rikkumine! Paljud neist olid sihitud Prantsusmaa laeva ja Ühendkuningriigi kaubalaeva pihta. See polnud kena, ega ju? Minu esindajad suunduvad Islamabadi, Pakistani — nad on seal homme õhtul, läbirääkimisteks," lausus president.

"Iraan teatas hiljuti, et nad sulgevad väina, mis on imelik, sest meie BLOKAAD on selle juba sulgenud. Nad aitavad meid enese teadmata ja just nemad on need, kes suletud läbipääsuga kaotavad 500 miljonit dollarit päevas! Ameerika Ühendriigid ei kaota midagi," ütles president.

Reedel teatasid Iraan ja Donald Trump, et väin on laevaliiklusele taasavatud, kuid USA president ütles, et USA blokaad jätkub täies jõus seni, kuni Teheran jõuab Washingtoniga kokkuleppele, sealhulgas oma tuumaprogrammi osas.

Iraani sõjaväe keskjuhatus teatas aga laupäeval, et taastab Hormuzi väinas range kontrolli, tühistades Washingtoniga peetavate läbirääkimiste raames tehtud otsuse strateegiliselt oluline veetee avada.

"Tegelikult suunduvad paljud laevad, just praegu, USA-sse, Texasesse, Louisianasse ja Alaskale, et laadungit peale võtta, IRGC lahkel loal, kes tahab alati olla "kõva kutt!". Me pakume väga ausat ja mõistlikku TEHINGUT ning ma loodan, et nad võtavad selle vastu, sest, kui nad seda ei tee, löövad Ameerika Ühendriigid rivist välja iga viimase kui elektrijaama ja iga viimase kui silla Iraanis," sõnas Trump, lisades, et ei kavatse enam heatahtlik olla.

"Kui nad ei võta TEHINGUT vastu, on mul au teha seda, mida peab tegema, mida teised presidendid oleksid pidanud Iraaniga tegema viimase 47 aasta jooksul. ON AEG IRAANI TAPAMASINALE LÕPP TEHA!" lõpetas president oma postituse.

Iraani välisministeerium: USA mereblokaad rikub relvarahu

USA mereblokaad Iraani sadamatele on relvarahu rikkumine ning ebaseaduslik ja kriminaalne tegu, teatas pühapäeval islamivabariigi välisministeerium.

"USA niinimetatud blokaad Iraani sadamatele või rannikule ei ole mitte ainult Pakistani vahendatud vaherahu rikkumine, vaid ühtlasi ebaseaduslik kui ka kriminaalne," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses ajal, mil ka USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises seoses laevade tulistamisega.

"Lisaks on see Iraani elanikkonnale tahtliku kollektiivse karistuse määramise tõttu võrdne sõjakuriteo ja inimsusevastase kuriteoga," lisas Baqaei.