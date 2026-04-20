WSJ: Iraani sõda pani lääne energiahiiglasi naftatootmist mitmekesistama

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et energiahiiglased muretsevad üha rohkem Lähis-Ida olukorra pärast ning on uute naftaväljade leidmiseks pööranud pilgu Aafrika ja Lõuna-Ameerika poole.

Iraani rünnakud Pärsia lahe energiatööstuse taristule ja Hormuzi väinale on käivitanud globaalse võidujooksu uute naftaväljade pärast, vahendas The Wall Street Journal.

Ka USA võimud soovivad, et naftafirmad suurendaksid pakkumise puudujäägi korvamiseks tootmist. Allikate teatel soovivad naftafirmad oma tootmist maksimeerida, et kõrgematest hindadest kasu lõigata, tehes seda aga oma eelarvete piires.

Analüütikud eeldavad, et isegi kui Hormuzi väina küsimus lahendatakse, jäävad naftahinnad veel mitmeks kuuks kõrgele tasemele. Energiahindade tõus suurendab samal ajal naftahiiglaste sissetulekuid.

"Püsivalt kõrged naftahinnad on maavarade uurimise jaoks parim sõber," ütles konsultatsioonifirma Rystad Energy analüütik Schreiner Parker.

Energiakonsultatsioonifirma Wood Mackenzie andmetel peavad naftafirmad leidma piisavalt uusi ressursse, et lisada oma varudele 300 miljardit barrelit, et rahuldada ülemaailmset nõudlust 2050. aastaks.

Energiafirmad proovivad nüüd leida piisavalt naftat ja gaasi, et jätkata 2030. aastatel kasumi teenimist.

Exxon teatas hiljuti, et kavatseb Nigeeria naftaväljadesse investeerida 24 miljardit dollarit. Chevron laiendab aga oma kohalolu Venezuelas, BP on pööranud pilgu Namiibia ranniku poole ning TotalEnergies allkirjastas hiljuti lepingu Türgiga.