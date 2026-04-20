Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

Kümneid miljoneid vaatamisi kogunud blogija pöördumise järel süüdistas riikliku televisiooni üks tuntumaid poliitikasaate juhte Solovjov teda lääne heaks töötamises ja nõudis tema suhtes uurimise alustamist. Ukraina agressioonisõja hääleka toetamise eest lääne sanktsioonide alla pandud Solovjov nimetas nädalavahetusel otse-eetris Bonjat muuhulgas "äratrööbatud litsiks" (vene keeles потрёпанная шалява), kes "oma räpase suuga enda ümber kõik täis pasandab".

Bonja, kes elab Monacos ja on eitanud kellegi teise heaks töötamist peale iseenda, nimetas oma vastuses Solovjovi rahvavaenlaseks, kes tuleks eetrist eemaldada. Tema sõnul on Solovjov üks paljudest riigitelevisiooni tegelasest, kes on rääkinud naistest vastuvõetamatul viisil.

"Ma tahan esitada küsimuse meile kõigile, naistele - millal oli see hetk, mil naisi hakati föderaalsetes telekanalites solvama?" ütles 46-aastane üksikema Bonja, lisades, et ta on väsinud sellest, et selliseid naisi nagu tema avalikult prostituutideks või eskorttüdrukuteks tembeldatakse.

"On palju emasid, kes kasvatavad oma lapsi üksi. Mind solvates solvate te neid kõiki," ütles Bonja, tuues välja, et tema internetikontot on külastatud ligi 500 miljonit korda ja et tema sotsiaalmeediat jälgib rohkem inimesi kui Solovjovi oma.

Bonja, kes on Venemaal tuntud endise tõsielustaarina, oli seni piirdunud oma elu ja ilunippide videotega, kogudes Instagramis üle 13 miljoni jälgija.

Kuid ta vallandas poliitilise tormi videopöördumisega Putini poole, öeldes, et toetab teda, kuid et Putinile ei räägita tõtt Venemaa tegelike probleemide kohta ja et korrumpeerunud ametnikud pigistavad tavainimesi nii kõvasti, et nad võivad ühel päeval plahvatada.

"Народ вас боится, блогеры, артисты, губернаторы вас боятся. Вы многого не знаете" — звезда "Дома-2" Виктория Боня обратилась к Путину



Kreml astus ebatavalise sammu, tunnistades Bonya kriitikat – tema videoklippi on sellest ajast alates vaadatud ligi 30 miljonit korda –, rõhutades samal ajal, et tema loetletud probleemidega – sealhulgas ulatuslike internetipiirangutega – tegeletakse. See näitas, et Putin ei ole halbadest uudistest isoleeritud, kommenteeris Reuters.

Välisagent?

Solovjov küsis oma saates, miks Bonjat pole veel "välisagendiks" nimetatud – sellel sildil on lisaks juriidilistele tagajärgedele ka nõukogude ajast pärit negatiivne konnotatsioon – ja palus riigil kontrollida, kas tema raevukas reaktsioon on vastuolus seadustega.

"Sellel äratrööbatud litsil pole õigust oma räpast suud avada ja inforuumi täis pasandada," ütles Solovjov.

Solovjov süüdistas Bonjat ka võimalikus maksukohustuse vältimises, Monacos ebaseaduslikus elamises ja NATO riikide luureteenistustega koostöö tegemises infomanipulatsioonioperatsioonis, mille eesmärk oli kahjustada Venemaa mainet. Venemaa justiitsministeerium ja sõjaväeprokuratuur peaksid uurima Bonja lojaalsust Venemaale ja esitama talle tõenäoliselt süüdistuse riigireetmises, ütles Solovjev.

Вечерний мудозвон @VRSoloviev о Виктории Боне: "Не этой потрёпанной шалаве открывать свой грязный рот"

Bonja vastas lubadusega taotleda petitsioonide ja võimaliku kohtuasjaga Solovjovi eemaldamist eetrist.

Instagram star Victoria Bonya is escalating her clash with Russian propagandists



The blogger says she plans to sue Vladimir Solovyov, who called her a "worn-out prostitute" and an "elderly woman" on air.



Püüdes olukorda enda kasuks pöörata, palus ta ka võimudel kontrollida, kas Solovjovi saadetes erinevate inimeste ja gruppide kohta kasutatav kohati äärmuslik keel rikub Venemaa seadusi.

Bonjale avaldas toetust ka Vene suunamudija ja meediategelane Ksenja Sobtšak, kes on kohati valitsusmeelne ja kohati Putini režiimi suhtes õrnalt kriitiline. "Tagakiusamise maania ja soov veelgi suurema kõmu järele rikub nüüd kõik ära... aga [Bonja] kommentaar ise on tõesti hea. See on revolutsiooni kell... seega ärge andke alla!" kirjutas ta pühapäeval Bonja postituse kommentaariumis, mida näeb üle 10 miljoni jälgija.

Bonja tänas esmaspäeval Sobtšakki naiste solidaarsuse eest. "Mul on hea meel, et Ksenja toetas minu algatust karistada föderaalsetes [uudiste]kanalites naisi solvavaid inimesi," ütles Bonja. "Ja muide, see on midagi, mis Sobtšakiga juhtus rohkem kui üks kord. Ma mõtlen, et [Vladimir] Solovjov ütles tema kohta vastikuid, ebameeldivaid ja kohutavaid asju. Ma usun, et Ksenjal on tohutu järgijaskond. Ja ma usun, et me peaksime selles asjas liidu looma... Ma olen alati [suhtluse] poolt, mis on ilma solvanguteta ja inimlik."

Avalikkuses positsioneerib Bonja end keskealise vene naisena (46), kes on huvitatud kosmeetikast, stiilist, glamuurist ja ilust, ning ettevõtte omanik-direktorina, mis kasutab Venemaal ilutoodete müümiseks võrkturunduse ärimudelit.

Moskva tänavatel avaldasid Reutersi küsitletud möödujad enamasti Bonjale toetust. "Mulle ei meeldinud, et nad hakkasid teda solvama," ütles üks intervjueeritud naine. "See tundub täiesti vale inimeste poolt, kellel on ühiskonnas selline mõjuvõim."

Naljakas uus video, mis loodi tehisintellekti abil ja mida vaadati 24 tunni jooksul 10 miljonit korda, näitas, kuidas Ämblikmehe kostüümis Bonja tulistas Solovjovi näkku võrku ja astub vastamisi kahe teise meessoost avaliku elu tegelasega, keda ta süüdistab misogüünias.