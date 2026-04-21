Axios: Vance suundub Pakistani rahukõnelusi pidama

Veebiväljaande Axios teatel peaks USA asepresident JD Vance teisipäeval Pakistani lendama, et pidada seal rahukõnelusi. Samas pole endiselt selge, kas Iraan üldse kõnelustel osaleb.

Vance peaks Pakistani saabuma päev enne relvarahu lõppemist, lootuses saavutada kokkulepe sõja lõpetamiseks. USA delegatsiooni kuuluvad veel Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja presidendi väimees Jared Kushner.

Liiklus Hormuzi väinas on endiselt seiskunud, kuna nii Teheran ja ka Washington on kehtestanud eraldi blokaadi. Samal ajal pole teada, milline on Iraani seisukoht ning kes seal riigis üldse võimu teostab.

Lisaks tekitab oma kommentaaridega segadust veel Trump, kes väitis juba esmaspäeval, et Vance on teel Pakistani. Veidi hiljem nähti asepresidenti aga Valges Majas.

Mõned allikad väidavad, et Iraani kõrgeim juht on läbirääkimiste jätkamisega nõustunud. Mojtaba Khameneid ei ole aga avalikkuse ees nähtud ning mõned allikad väidavad, et ta viibib teovõimetuna haiglas.

Iraani mõjukas parlamendispiiker Mohammad Bagher Ghalibaf aga seletas esmaspäeval, et Teheranil on varuks uusi kaarte, kui sõda Ühendriikide ja Iisraeliga peaks jätkuma.

"Me ei aktsepteeri läbirääkimisi ähvarduste varjus ning viimase kahe nädala jooksul oleme valmistunud näitama lahinguväljal uusi kaarte," väitis Ghalibaf.

Seega, pole veel selge, kas USA ja Iraan jõuavad kokkuleppele. Trump ise on öelnud, et kui kokkulepet ei saavutata, jätkab USA Iraani pommitamist ning Ühendriigid võtavad ette ka islamiriigi sillad ja elektritaristu.