Axios: Vance suundub Pakistani rahukõnelusi pidama

USA asepresident JD Vance
USA asepresident JD Vance Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Gage Skidmore
Välismaa

Veebiväljaande Axios teatel peaks USA asepresident JD Vance teisipäeval Pakistani lendama, et pidada seal rahukõnelusi. Samas pole endiselt selge, kas Iraan üldse kõnelustel osaleb.

Vance peaks Pakistani saabuma päev enne relvarahu lõppemist, lootuses saavutada kokkulepe sõja lõpetamiseks. USA delegatsiooni kuuluvad veel Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja presidendi väimees Jared Kushner.

Liiklus Hormuzi väinas on endiselt seiskunud, kuna nii Teheran ja ka Washington on kehtestanud eraldi blokaadi. Samal ajal pole teada, milline on Iraani seisukoht ning kes seal riigis üldse võimu teostab. 

Lisaks tekitab oma kommentaaridega segadust veel Trump, kes väitis juba esmaspäeval, et Vance on teel Pakistani. Veidi hiljem nähti asepresidenti aga Valges Majas. 

Mõned allikad väidavad, et Iraani kõrgeim juht on läbirääkimiste jätkamisega nõustunud. Mojtaba Khameneid ei ole aga avalikkuse ees nähtud ning mõned allikad väidavad, et ta viibib teovõimetuna haiglas.

Iraani mõjukas parlamendispiiker  Mohammad Bagher Ghalibaf aga seletas esmaspäeval, et Teheranil on varuks uusi kaarte, kui sõda Ühendriikide ja Iisraeliga peaks jätkuma.

"Me ei aktsepteeri läbirääkimisi ähvarduste varjus ning viimase kahe nädala jooksul oleme valmistunud näitama lahinguväljal uusi kaarte," väitis Ghalibaf.

Seega, pole veel selge, kas USA ja Iraan jõuavad kokkuleppele. Trump ise on öelnud, et kui kokkulepet ei saavutata, jätkab USA Iraani pommitamist ning Ühendriigid võtavad ette ka islamiriigi sillad ja elektritaristu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

10:27

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

10:26

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

10:17

Ajaloolane: saarlased jäid oma ajaloo peategelasteks ka peale 1227. aastat

10:13

Tšernobõli katastroofipiirkonnas töötanud mees: puhastustööd olid mõttetud

10:00

KUULA | "Võimla" küsib: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

09:56

Doktoritöö tunnistas põlevkivituha biomassituhast ohutumaks

09:50

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

09:50

Seadusemuudatustega piirataks keskkonnaühenduste võimalusi kaitseobjekte vaidlustada

09:45

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 15 kraadini

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

20.04

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

20.04

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

20.04

Pärnumaa ettevõte kaotas kelmidele üle 1,6 miljoni euro

20.04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

20.04

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

20.04

Kohus pani A. Le Coqi ja Värska tehingu Saku kaebuse tõttu ootele

20.04

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

20.04

WSJ: Iraani sõda pani lääne energiahiiglasi naftatootmist mitmekesistama

ilmateade

loe: sport

10:27

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

10:00

KUULA | "Võimla" küsib: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

09:42

Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

09:09

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

loe: kultuur

20.04

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

20.04

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

20.04

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

loe: eeter

10:13

Tšernobõli katastroofipiirkonnas töötanud mees: puhastustööd olid mõttetud

09:26

Erkki-Sven Tüür: jagame Paavoga ühist veregruppi

08:10

A-Ha liige Magne Furuholmen: suurim tasu on kuulaja südamesse jäetud jälg

20.04

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (21.04.2026 09:00:00)

20.04

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

20.04

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Eesti linnades ja valdades tõstetakse aina enam peretoetusi

20.04

Põhiseaduskomisjon vaagis ekspertidega toimingupiirangu rikkumist

20.04

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

20.04

Pärnu linn tahab anda linnale kuuluva Estonia Spa Hotelsi erakätesse

20.04

Päevakaja (20.04.2026 18:00:00)

20.04

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

