Iraan jätkab režiimivastaste protestijate hukkamist

Iraani meedia teatel hukkasid võimud Amir Ali Mirjafari, väites, et ta mõisteti süüdi mošee süütamises ja julgeolekuvastase tegevuse juhtimises. Ülemkohus kinnitas tema surmaotsuse ning see viidi teisipäeva varahommikul täide.

Norras asuva inimõiguste organisatsiooni Hengaw andmetel on Iraan pärast sõja puhkemist hukkanud vähemalt 14 poliitvangi.

Iraani raputasid selle aasta alguses üleriigilised valitsusvastased protestid. Islamiriik surus protestid veriselt maha, mille käigus võis hukkuda kümneid tuhandeid inimesi.

Sel nädalal peaks lõppema kahe nädala pikkune relvarahu Iraani ja USA vahel. Pole veel selge, kas riigid jõuavad kokkuleppele. Nii USA kui ka Iraan süüdistavad teineteist relvarahu rikkumises.

Esimene kõneluste voor lõppes Pakistanis tulemusteta. Pakistani ametnik ütles teisipäeva lõunal uudisteagentuurile Reuters, et kolmapäeval võib toimuda kõneluste teine voor.

Iraani riigitelevisioon teatas aga teisipäeva lõunal, et Teherani delegatsioon ei ole veel Iraanist lahkunud. Iraani liidrid on järjepidevalt väitnud, et kõnelusi ei toimu, kui USA ei lõpeta Hormuzi väina blokeerimist.