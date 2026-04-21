Trump teatas, et ei soovi pikendada peagi lõppevat vaherahu Iraaniga

USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nathan Howard
USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et ei soovi pikendada peagi lõppevat vaherahu Iraaniga ning et Ühendriikide sõjavägi on läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahinguvalmis.

Kuigi Washington on avaldanud lootust, et viimase hetke kõnelused Pakistanis siiski toimuvad ja ka üks Iraani kõrge ametnik kinnitas osalemise kaalumist, peaks kaheks nädalaks sõlmitud vaherahu peagi lõppema.

Küsimusele vaherahu võimaliku pikendamise kohta vastas Trump CNBC-le: "Ma ei soovi seda teha. Meil ei ole nii palju aega."

"Eeldan, et alustame pommitamist, sest minu arvates on see läbirääkimisteks parem positsioon," lisas ta. "Sõjavägi on igatahes valmis ja ootel."

Iraani valitsuse pressiesindaja Fatemeh Mohajerani sõnas riikliku uudisteagentuuri IRNA vahendusel: "Me ei soovi uusi rünnakuid, kuid nende toimumisel vastame kindlasti karmimalt kui varem."

Trump teatas algselt, et vaherahu kestab kaks nädalat alates teisipäeva, 7. aprilli õhtust Washingtoni aja järgi. Hiljem on ta aga vihjanud, et see kehtib kuni kolmapäeva, 22. aprilli õhtuni, mis tähendab sisuliselt ööpäevast pikendust. 

Ka üks läbirääkimistega seotud Pakistani allikas kinnitas, et vaherahu aegub kolmapäeval kell 20.00 USA idaosa aja järgi, mis on Iraanis neljapäeva varahommikul kell 3.30.

Pakistan on ebakindlusest hoolimata valmistunud kõnelusi võõrustama. Ametnike sõnul on kogu Islamabadi julgeolekut tagama saadetud ligi 20 000 korrakaitsjat.

USA hõivas Iraani tankeri

USA sõjavägi teatas teisipäeval Iraaniga seotud tankeri Tifani hõivamisest. 

Tegemist on esimese seda laadi operatsiooniga Iraani toornafta ekspordi vastu, mis võib muuta rahukõneluste taasalustamise keeruliseks. Iraan on varem öelnud, et ei pea läbirääkimisi seni, kuni Washington jätkab tema sadamate blokaadi. 

MarineTrafficu andmetel oli laev teisipäeva hommikul India ookeanis Sri Lanka lähedal. Tanker oli peaaegu täislastis, pardal kaks miljonit barrelit toornaftat, ning selle sihtkohaks oli märgitud Singapur.

"Nagu oleme selgelt öelnud, jätkame ülemaailmseid merendusoperatsioone, et lõhkuda ebaseaduslikke võrgustikke ja pidada kinni sanktsioneeritud laevu, mis pakuvad Iraanile materiaalset toetust – kus iganes need ka ei viibiks," teatas USA keskväejuhatus (CENTCOM).

Sotsiaalmeedias süüdistas Trump Iraani arvukates vaherahu rikkumistes, lisamata detaile. CNBC-le antud intervjuus märkis ta, et blokaad on olnud edukas ja USA on tugeval positsioonil, et saavutada "suurepärane kokkulepe". 

Iraan pole tankeri hõivamist veel ametlikult kommenteerinud.

Iraan hoiab Hormuzi väina suletuna

Iraan on praktiliselt sulgenud Hormuzi väina kõigile laevadele peale enda omade. Kuigi eelmisel nädalal lubati väin taas avada, muudeti otsust laupäeval, kui Trump keeldus Iraani sadamate blokaadi lõpetamisest. Väina sulgemise tõttu on maailmaturg ilma jäänud 20 miljonist barrelist naftast päevas.

Pakistani ametnike sõnul ei saabu delegatsioonid läbirääkimistele enne kolmapäeva. 

Kümne päeva eest toimunud esimene voor lõppes tulemusteta ning Teheran on seni välistanud uued kohtumised, kuna USA ei lõpeta blokaadi ja arestis ka ühe Iraani kaubalaeva. Trump on ähvardanud rünnata Iraani tsiviiltaristut, kui kokkulepet ei sünni.

Olgugi et olukord on pingeline, kinnitas üks läbirääkimistega seotud Pakistani allikas Reutersile, et kõneluste jätkumiseks on siiski lootust ning Islamabadi oodatakse USA asepresident JD Vance'i. 

Iraani pool kaalub osalemist, kuid ootab kinnitust oma tingimuste täitmise kohta, sealhulgas uraani rikastamise õiguse tunnustamist.

Trump soovib lepet, mis hoiaks ära edasise naftahinna tõusu ja aktsiaturu šokid, kuid nõuab, et Iraanil ei tohi olla vahendeid tuumarelva väljatöötamiseks. Ta nõuab kõrgelt rikastatud uraani varudest loobumist. 

Teheran loodab omakorda kasutada kontrolli Hormuzi väina üle, et vältida sõja jätkumist ja saavutada sanktsioonide tühistamine, säilitades samal ajal osa oma tuumaprogrammist, mida ta nimetab rahumeelseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

