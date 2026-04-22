Trump pikendas relvarahu Iraaniga

USA president Donald Trump ähvardas teisipäeval Iraani pommitada, kuid teatas mõni tund hiljem, et pikendab islamiriigiga relvarahu. Trump teatas veel, et USA jätkab Iraani sadamate blokeerimist.

Trump lükkas vaherahu lõpu määramata ajaks edasi, viidates vahendaja Pakistani palvele. Veidi varem oli ta andnud mõista, et ei pikenda relvarahu ning hoiatas, et USA alustab taas Iraani pommitamist, vahendas The Telegraph.

"Lähtudes asjaolust, et Iraani valitsus on tõsiselt killustatud ning Pakistani marssal Asim Muniri ja peaminister Shehbaz Sharifi palvel paluti meil rünnakud peatada, kuni nende (Iraani) juhid ja esindajad suudavad esitada ühtse ettepaneku. Seetõttu olen andnud meie sõjaväele korralduse jätkata blokaadi ja olla valmis ning võitlusvõimeline ja seetõttu pikendan relvarahu kuni ajani, mil Iraani ettepanek esitatakse," kirjutas sotsiaalmeedias Trump.

Trump teatas, et hoiab Hormuzi väina suletuna, et Iraan ei saaks selle kaudu raha teenida. "Nad tahavad seda avatuna hoida, et teenida 500 miljonit dollarit päevas," teatas Trump.

Seega Hormuzi väin jääb endiselt suletuks, kuna nii Ühendriigid kui ka Iraan jätkavad selle blokeerimist. Naftahinnad on endiselt kõrgel tasemel ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva hommikul 98,50 dollarit barreli kohta.

Trump postitas sotsiaalmeediasse veel foto kaheksast Iraani naisest, keda ähvardab surmanuhtlus. Trump palus nad hea tahte žestina vabastada.

"Iraani juhtidele, kes alustavad peagi läbirääkimisi minu esindajatega, ma hindaksin nende naiste vabastamist väga. Palun ärge tehke neile liiga! See oleks suurepärane algus meie läbirääkimistele," kirjutas Trump.

Samas pole teada, kes Iraanis üldse võimu teostab. Pole veel täpselt selge, millal ja kas Iraan alustab kõnelusi. USA asepresident JD Vance pidi Pakistanis pidama kõnelusi, kuid lükkas oma reisi edasi.

Iraani riigimeedia väitis teisipäeva õhtul, et riik ei kavatse Pakistanis toimuvatel kõnelustel osaleda. USA on piirkonnas säilitanud tugeva sõjalise kohaloleku ning Trump on andnud mõista, et Ühendriigid võivad vajadusel taas islamiriiki rünnata.