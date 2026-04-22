Norstat: Isamaa toetus on kuuga langenud

Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna volikogul kõnet pidamas.
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna volikogul kõnet pidamas. Autor/allikas: Isamaa pressiteenistus
Erakondade edetabeli liidri Isamaa populaarsus on 2,9 protsendipunkti võrra madalam kui kuu aega tagasi, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati iganädalasest küsitlusest. EKRE on edetabelis tõusnud Reformierakonnast ette neljandale kohale.

Liidrikohal jätkab Isamaa, kelle toetus on hetkel 2,9 protsendipunkti võrra madalam kui kuu aega tagasi. Teisel kohal on Keskerakond, kelle toetus oli praegusest kõrgem viimati 2020. aasta septembris. Reitingutabeli kahte esimest erakonda lahutab hetkel 3,1 protsendipunkti. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond. 

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,7 protsenti), Reformierakond (13 protsenti), Parempoolsed (6,4 protsenti) ja Eesti 200 (1,6 protsenti). 

EKRE toetus on viimase kahe nädalaga kasvanud 1,7 protsendipunkti võrra ning kuna Reformierakonna toetus ei ole samal ajal muutunud, on EKRE tõusnud reitingutabelis Reformierakonnast mööda neljandale kohale. Eesti 200 nelja nädala koondtulemus võrreldes eelmise nädalaga praktiliselt ei muutunud, kuid nende viimase nädala tulemus (valim 1000) oli 0,7 protsenti, mis on nende seni madalaim tulemus.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,5 protsenti vastajatest. 

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Koondtulemus Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat
Riigikogu jaotus Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut /Norstat
Valitsuserakondade toetus Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut /Norstat
Erakondade toetus Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut /Norstat

