X!

ERR Virginias: uus valimiskaart võib anda vahevalimistel eelise demokraatidele

Virginia osariigi valijad USA-s kiitsid heaks uue valimiskaardi, mis võib novembris toimuvatel vahevalimistel mõjutada jõudude tasakaalu USA kongressis. Kuna iga koht loeb, loodavad demokraadid saada esindajatekojas enamuse, mis aitaks neil piirata presidendi poliitikat.

Virginia valijad kiitsid kolmapäeval heaks uue valimiskaardi, mis võib novembris toimuvatel vahevalimistel anda eelise demokraatidele.

Virginia demokraatidele kuulub USA esindajatekojas praegu kuus kohta, vabariiklastele viis. Valimisringkondade muutmisel võivad demokraadid saada kümme kohta, vabariiklastele jääks vaid üks.

"Hääletasin loomulikult poolt. Tahtsin tagada, et valimisringkonnad oleksid joonistatud nii, et need esindaksid inimesi, mitte poliitikuid," lausus demokraat John.

"Valimisringkondade piirid peaksid lähtuma pigem geograafiast ja traditsioonidest, mitte arvutianalüüsist, millega püütakse tulemust mõjutada," sõnas vabariiklane Clayton.

Tegemist on valikuga, mis ulatub Virginia osariigist kaugemale ning mõjutab Ameerika Ühendriikide poliitikat laiemalt.

Demokraadid loodavad novembris saavutada esindajatekojas enamuse ning see aitaks piirata president Donald Trumpi poliitikat. Kuna jõudude vahekord on väga tasavägine, loeb iga koht.

"Demokraatidel on siin hea võimalus esindajatekoda tagasi võita. See saadaks ühtlasi sõnumi nii presidendile kui ka vabariiklastele kongressis," ütles demokraat David.

Vabariiklaste sõnul on tegu ebaausa sammuga. Demokraadid vastavad, et vabariiklased on sama taktikat ise varem kasutanud. Tavaliselt vaadatakse valimiskaardid üle iga kümne aasta järel, kuid möödunud aastal kutsus Trump vabariiklaste juhitud osariike, näiteks Texast, sellest tavast loobuma.

"Ma saan nende murest aru, aga ma elan Virginias ja tahan, et minu osariik oleks õiglane. Texas muretsegu oma asjade pärast," lausus vabariiklane Gail.

Kaalukeeleosariigis Virginias, kus uue valimiskaardi poolt hääletas napilt üle 50 protsendi valijatest, peegeldub laiem poliitiline lõhe, sealhulgas presidendi populaarsuses. Üleriigiliselt on Trumpi toetus langenud 36 protsendini.

"Ma hääletasin tema poolt kolm korda. Mulle meeldib osa asju, mida ta teeb, aga ma ei suuda teda kuulata. Mulle ei meeldi tema sotsiaalmeediakonto, see ei ole presidendile kohane. Ma nimetasin ennast kunagi MAGA liikmeks, aga enam mitte," ütles Gail.

"See on jama. Täielik jama. Puudub igasugune austus inimeste vastu," sõnas John.

"Hetkel on mu suurim mure majandus, kuid paljud teemad, mis on seni tagaplaanile jäänud on ta ette võtnud. Eriti Iraani küsimus, keegi pidi seda tegema," ütles vabariiklane Alan.

Nüüd liigub tähelepanu aga Floridasse, kus kaalutakse samuti valimiskaardi üle vaatamist.

Trumpi hinnangul oli Virginia referendum võltsitud tulemustega

USA president Donald Trump väitis kolmapäeval, et hääletus, mille tulemusel Virginia toetas uut valimiskaarti, mis võiks anda demokraatidele USA kongressis rohkem kohti, oli võltsitud tulemustega.

"Eile õhtul toimusid võltsitud valimised," ütles Trump sotsiaalmeedias.

"Vabariiklased võitsid terve päeva, meeleolu oli uskumatu, kuni lõpuni, mil loomulikult toimus tohutu posti teel hääletussedelite saabumine," sõnas riigipea.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", AFP-BNS

