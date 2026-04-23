Merz üritab kaitsta Saksa tööstust EL-i kliimapoliitika eest

Euroopas kasvavad pinged selle üle, kuidas lahendada ühtaegu nii süvenevat energiakriisi kui ka globaalset soojenemist ning Saksamaa kantsler Friedrich Merz hoiatas, et kliimameetmed ei tohi ohustada tööstusbaasi.

Merz osales Petersbergi kliimadialoogis, igal aastal Berliinis toimuval kõrgetasemelisel poliitilisel kohtumisel. Mitmed osalejad leidsid, et Lähis-Ida sõjast tingitud energiakriis on veelgi suurendanud vajadust vähendada sõltuvust fossiilkütustest, vahendas Financial Times.

Merz ütles samas, et Saksamaa tunnistab kliimamuutuste tõsidust, kuid tema sõnul tuleb toetada ka tööstust.

"Kliimakaitse ei tohi ohustada tööstusbaasi Saksamaal ja meie teistes riikides. Deindustrialiseerimisele viiv ümberkujundamine ei leia rahva seas heakskiitu. Ja see takistab lõpuks innovatsiooni," märkis Merz.

Merzi märkused tulevad ajal, mil Itaalia avaldab survet EL-i heitmekaubanduse süsteemile (ETS). ETS on EL-i rohelise tegevuskava keskmes ja sunnib suuri saastajaid ostma lubasid oma heitkoguste katmiseks. Selline süsteem julgustab tööstusharusid liikuma dekarbonseerimise poole, andes välja tasuta krediite, mida järk-järgult vähendatakse.

Itaalia tööstusminister Adolfo Urso kutsus EL-i üles pigem külmutama energiamahukatele tööstusharudele eraldatavate tasuta kvootide arvu kui seda vähendama.

Merz ise ütles, et ETS on Saksamaa ja Euroopa kliimapoliitika keskne element. Ta leidis, et EL peaks säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS), kuid muutma selle sobivamaks, kohandades seda eelseisvate läbivaatamiste käigus, mis peaksid keskenduma tööstuse konkurentsivõime säilitamisele.

ETS-i süsteemi läbivaatamine peaks toimuma sel suvel. Võimalikud muudatused peaksid siis vähendama süsinikukvoodi hinnakõikumisi ja hinnatõusu.

Berliinis toimuv tippkohtumine on osa igal aastal toimuvatest rahvusvahelistest kliimakõnelustest. Sellest võtavad osa ka rahvusvaheliste organisatsioonide juhid ning Berliini kogunemisele saadetud videosõnumis ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres, et Lähis-Ida sõda on toonud kaasa põlvkonna kõige tõsisema energiakriisi.

"Fossiilkütused mitte ainult ei hävita meie planeeti, nad hoiavad majandust pantvangis. Me peame energiakriisile reageerima ilma kliimakriisi süvendamata," rääkis Guterres.