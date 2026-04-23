Merz üritab kaitsta Saksa tööstust EL-i kliimapoliitika eest

Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CLEMENS BILAN
Euroopas kasvavad pinged selle üle, kuidas lahendada ühtaegu nii süvenevat energiakriisi kui ka globaalset soojenemist ning Saksamaa kantsler Friedrich Merz hoiatas, et kliimameetmed ei tohi ohustada tööstusbaasi.

Merz osales Petersbergi kliimadialoogis, igal aastal Berliinis toimuval kõrgetasemelisel poliitilisel kohtumisel. Mitmed osalejad leidsid, et Lähis-Ida sõjast tingitud energiakriis on veelgi suurendanud vajadust vähendada sõltuvust fossiilkütustest, vahendas Financial Times.

Merz ütles samas, et Saksamaa tunnistab kliimamuutuste tõsidust, kuid tema sõnul tuleb toetada ka tööstust. 

"Kliimakaitse ei tohi ohustada tööstusbaasi Saksamaal ja meie teistes riikides. Deindustrialiseerimisele viiv ümberkujundamine ei leia rahva seas heakskiitu. Ja see takistab lõpuks innovatsiooni," märkis Merz. 

Merzi märkused tulevad ajal, mil Itaalia avaldab survet EL-i heitmekaubanduse süsteemile (ETS). ETS on EL-i rohelise tegevuskava keskmes ja sunnib suuri saastajaid ostma lubasid oma heitkoguste katmiseks. Selline süsteem julgustab tööstusharusid liikuma dekarbonseerimise poole, andes välja tasuta krediite, mida järk-järgult vähendatakse. 

Itaalia tööstusminister Adolfo Urso kutsus EL-i üles pigem külmutama energiamahukatele tööstusharudele eraldatavate tasuta kvootide arvu kui seda vähendama.

Merz ise ütles, et ETS on  Saksamaa ja Euroopa kliimapoliitika keskne element. Ta leidis, et EL peaks säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS), kuid muutma selle sobivamaks, kohandades seda eelseisvate läbivaatamiste käigus, mis peaksid keskenduma tööstuse konkurentsivõime säilitamisele.

ETS-i  süsteemi läbivaatamine peaks toimuma sel suvel. Võimalikud muudatused peaksid siis vähendama süsinikukvoodi hinnakõikumisi ja hinnatõusu.

Berliinis toimuv tippkohtumine on osa igal aastal toimuvatest rahvusvahelistest kliimakõnelustest. Sellest võtavad osa ka rahvusvaheliste organisatsioonide juhid ning Berliini kogunemisele saadetud videosõnumis ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres, et Lähis-Ida sõda on toonud kaasa põlvkonna kõige tõsisema energiakriisi.

"Fossiilkütused mitte ainult ei hävita meie planeeti, nad hoiavad majandust pantvangis. Me peame energiakriisile reageerima ilma kliimakriisi süvendamata," rääkis Guterres.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:33

Ettevalmistavas õppes õppivad noored saavad põhikooli lõpueksameid korrata

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

10:13

Dnipros sai Vene rünnakus surma kaks ja viga 10 inimest Uuendatud

10:09

Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

10:07

Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

09:53

Neljas veebipõlvkond võtab inimestelt vajaduse veebis surfata

09:49

Tallinn taotleb juba 15 aastat riigilt südalinnas asuvat maatükki

09:49

Taanis sai kahe rongi kokkupõrkes vigastada mitu inimest

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.04

Inspektsioon ei näe, kuidas LHV saaks aastas 10 protsenti töötajatest välja vahetada

22.04

Trump pikendas relvarahu Iraaniga Uuendatud

22.04

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos Uuendatud

22.04

Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

07:46

Peskov käis välja konksuga ettepaneku Putini ja Zelenski kohtumiseks

22.04

Vilepuhuja: metsavahendajad kasutavad salaandmebaasi metsaomanike infoga

21.04

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

22.04

Berliin: Venemaa kavatseb blokeerida Kasahhi nafta tarned Saksamaale

22.04

Halduskohus otsustas, et politseihooneid võib tänavalt pildistada

22.04

Riik kaalub ka Pärnu lennujaama sulgemist

ilmateade

loe: sport

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

09:12

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

08:41

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

loe: kultuur

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

09:02

Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

loe: eeter

10:09

Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

09:16

Galerii: Austria suursaadik Eestis võõrustas Vanilla Ninjat

08:26

Arvo Iho: Stalkeri käik oli Tarkovski filmi jaoks unikaalne võttekoht

22.04

"Pealtnägija": kuidas Vanilla Ninja kasvas garaažist Saksamaa tippu

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (23.04.2026 09:00:00)

22.04

Päevakaja (22.04.2026 18:00:00)

22.04

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos

22.04

Riik võib kaaluda Pärnu lennujaama sulgemist

22.04

Tallinn soovib uuendada Viru bussiterminali ning otsib hankega ruumilist lahendust

22.04

Riigi üldplaneeringu arutelud said avalöögi Saaremaal

22.04

Raadiouudised (22.04.2026 15:00:00)

22.04

Hispaanias tekkisid legaalset staatust taotlevatest sisserändajatest pikad järjekorrad

22.04

Prantsusmaa kaalub kütusehinna tõusu tõttu toetusi ettevõtjatele

22.04

Raadiouudised (22.04.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo