Times: Mojtaba Khamenei roll Iraani juhtimisel ei ole selge

Iraani režiimi endine juht Ali Khamenei ja tema poeg Mojtaba Khamenei Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
USA ja Iisrael likvideerisid suurema osa Iraani režiimi juhtkonnast ning praegu pole selge, kes riiki juhib. Ametlikult on riigi eesotsas Mojtaba Khamenei, kuid teda pole avalikkuse ees nähtud ning väidetavalt delegeeris ta kõneluste läbiviimise kõrgemate ohvitseride kätte.

USA ja Iraani kõnelused on jäänud toppama ning president Donald Trump süüdistab ummikseisus Iraani segast sisepoliitilist olukorda. Trump on andnud ka mõista, et Iraani režiimi tippjuhtide seas on alanud võimuvõitlus.

56-aastast Mojtaba Khameneid pole avalikkuse ees nähtud pärast seda, kui tema isa, ajatolla Ali Khamenei, tapeti sõja avapäeval.

Meedia teatel on Mojtaba Khamenei raskelt vigastatud ning ta vajab mitut operatsiooni. Vigastused raskendavad tema rääkimist ning teda jälgib pidevalt arstide meeskond. Ta üritab riiki juhtida kullerite abil, kes vahetavad käsitsi kirjutatud sõnumeid, vahendas The Times. 

The Times kirjutab, et kuna Mojtaba Khamenei kontakt välismaailmaga on piiratud, on mitmed rahuläbirääkimisi puudutavad otsused delegeeritud islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) kõrgemate ohvitseride rühmale.

Khamenei ei kohtu kindralitega isiklikult, kartes, et nad võivad paljastada tema asukoha.

Trump ise on öelnud, et Iraanis käib võimuvõitlus radikaalide ja mõõdukamate tegelaste vahel. Ajaleht The Times aga hindab, et esimest viiulit mängivad ilmselt siiski sõjas karastunud kindralid, kelle kätte usaldas Khamenei kõige olulisemad diplomaatilised küsimused.

