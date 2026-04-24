Andmekeskuste ehitaja sõnul vajab Soome viit uut tuumaelektrijaama

Ettevõtte tegevjuhi Ruben Bryoni sõnul käib Soomes poliitiline vaidlus andmekeskuste elektritarbimise üle, kuid keegi ei räägi keegi sellest, kuhu ehitatakse järgmised viis tuumaelektrijaama.

Verda kasv sõltub otseselt sellest, kas elektrit on piisavalt saadaval. Hiljuti kaasas ettevõte oma laienemise kiirendamiseks 100 miljonit eurot ning plaanib tegevust laiendada ka väljapoole Soomet.

Suurinvestor Risto Siilasmaa hoiatas eelmisel nädalal, et ulatuslikud andmekeskuste investeeringud võtavad rohelise elektri ära teistelt, majandust laiemalt mõjutavamatelt investeeringutelt.

Soome on juba otsustatud ehitada 17 uut andmekeskust, mis täisvõimsusel töötades tarbiksid kahe tuumaelektrijaama jagu elektrit.

Bryon nõustus Siilasmaaga selles, et napp elektritootmine peaks eelkõige teenima kohalikke ettevõtteid.

"Selle asemel, et mõelda, kuidas väikest pirukat jagada, tuleks mõelda, kuidas küpsetada suurem. Vajame kõigis lääneriikides rohkem energiatootmist – kiiresti. Kõik muu arutelu on ajaraisk," ütles Bryon.

Piisav elektritootmine oli üks põhjusi, miks Bryon kolis hiljuti Soome oma ettevõtet rajama. Tema kodumaal Belgias oleks andmekeskuste ehitamine tema sõnul praktiliselt võimatu.

"Olkiluoto [tuumajaam] on hea näide, kuigi see läks üle eelarve ja ajakava. Kui Euroopa ehitaks järgmise kahekümne aasta jooksul viiskümmend tuumaelektrijaama, maksaks viiekümnes vaid veerandi esimesest," lausus ta.

Bryoni hinnangul ei peaks riik andmekeskustele elektrimaksusoodustusi pakkuma, isegi kui see oleks ettevõtte enda huvides.

Soome parlament kinnitas detsembris seaduse, mille järgi liiguvad andmekeskused alates juulist tööstuse madalamast elektrimaksu kategooriast üldisesse maksuklassi. Teised tööstuslikud elektritarbijad jäävad siiski madalama maksu alla.

Verda plaanib kiiret kasvu ning otsib seetõttu eri paigus Soomes asukohta oma andmekeskusele.

Ettevõte on viis aastat tagasi Helsingis asutatud ning pakub tehisintellekti arvutuseks vajalikku infrastruktuuri ja tarkvara.

Praegu on Verdal viis megavatti arvutusvõimsust ning serveriruum Telia andmekeskuses Helsingi Valimos. Soome kavandatakse ettevõtte esimest 30-megavatist andmekeskust ning Rootsi 100-megavatist keskust.

Eelmisel sügisel kaasas ettevõte 62 miljonit eurot. Nüüd kogutud uus rahastus on sada miljonit.

Varem pidas Verda läbirääkimisi krundi üle Akaas, kuid projekt kukkus läbi elektrivõrgu võimsuspiirangute tõttu.

Bryoni sõnul määrab energiatootmine, millised riigid järgmiste aastakümnete jooksul edukaks osutuvad.

"Hiina on ainus riik, mis tegelikult ehitab märkimisväärses mahus energiatootmisvõimsust. Keegi teine seda ei tee," lausus ta.