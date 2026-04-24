ERR Brüsselis: EL soovib põhjalikumalt läbi mõelda vastastikuse kaitse klausli

Sarnaselt NATO artikkel viiele on Euroopa Liidul oma vastastikuse kaitse klausel - artikkel 42.7. Kuid võrreldes NATO-ga on selle toimimine üsna ebamäärane. Küprosel toimunud kohtumisel otsustasid Euroopa Liidu riigijuhid, et see tuleb põhjalikumalt läbi mõelda.

"Ütleme, et Prantsusmaa käivitab artikkel 42.7. Millised riigid vastavad esimesena Prantsuse valitsuse palvele? Mida see valitsus või riik, kes selle käivitab, vajab? Kõik need küsimused pannakse kirja kavandisse, et oleks selge plaan, mida teha, kui liikmesriik käivitab artikkel 42.7," sõnas Küprose president Nikos Christodoulidis.

See on eriti oluline nendele vähestele Euroopa Liidu riikidele nagu Küprosele, kes ei ole NATO liikmed. Kuid ka üldiselt on kasvanud ärevus, et USA ettearvamatus võib NATO toimimist segada. Poola peaminister kahtles intervjuus ajalehele Financial Times, kas NATO-s on poliitiline ühtsus, et Vene rünnakule vastata. Hiljem ta siiski pehmendas oma sõnu.

"Ma olen väga atlandiüleseid suhteid ja NATO-t toetav poliitik, aga seda on vaja ka täiendada ning mitte ainult paberil. Sama kehtib artikkel 42.7 kohta. See kehtib kogu Euroopa kaitse kohta. Sellel peab olema väga konkreetne kuju," ütles Poola peaminister Donald Tusk.

Varem on seda arutelu välditud just hirmust, et nii dubleeritakse ja õõnestatakse NATO-t. Ka praegu rõhutasid riigijuhid vajadust arendada Euroopa enda kaitsetvõimet osana NATO-st, mitte asendusena sellele.

"Ma arvan, et me peame tugevdama NATO Euroopa sammast. See on ka see töö, mida me praegu teeme," sõnas Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

"Ma olen alati nõustunud ameeriklastega, kes on öelnud, et Euroopa ei tee oma kaitseks piisavalt. See oli ka tõsi enne Trumpi. Nüüd me muudame seda," lausus Saksa liidukantsler Friedrich Merz.

Pigem räägitakse artikkel 42.7 puhul sanktsioonidest ja finants- ning humanitaarabist. Analüüsimisel on ka, et mida teha juhul, kui see käivitatkase NATO artikkel viiega samaagselt. Seda tööd juhib Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas. Mais plaanitakse koos liikmesriikide saadikutega need olukorrad lauaõppusel läbi mängida.