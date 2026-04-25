Meedia: Trump tühistas kohtumise Iraaniga Pakistanis

Kui varasema info järgi suundusid USA president Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner laupäeval Islamabadi, et osaleda Pakistani vahendatud kõnelustel Iraaniga, siis nüüd jätavad nad reisi ära, vahendas Fox News. Ka Iraani teatel pole riigi ametnikel kavas ameeriklastega kohtuda.

Fox Newsi laupäeval avaldatud teatel tühistas Trump Kushneri ja Witkoffi kavandatud reisi Pakistani.

Telekanali teatel rääkis Trump Foxile reisi tühistamisest, öeldes "Meil on kõik kaardid olemas. Nad võivad meile helistada millal iganes tahavad, aga te ei tee enam ühtegi 18-tunnist lendu, et niisama istuda ja mitte millestki rääkida."

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles veel reedel ajakirjanikele, et Trumpi administratsioon on viimastel päevadel täheldanud Iraani poolt "teatavat edasiminekut", kuid ei täpsustanud detaile.

"Loodame edasiminekut ja ootame kohtumiselt positiivseid arenguid," sõnas Leavitt ajakirjanikele.

Reuters teatas varem, et Iraani välisministrit Abbas Araqchit oodati Pakistani pealinna Islamabadi juba reedel, et arutada ettepanekuid USA-ga rahukõneluste taasalustamiseks.

Valge Maja teatel on ka asepresident JD Vance valmis Pakistani sõitma ja kõnelustega liituma, kui need osutuvad edukaks. Vance juhtis kuu alguses Islamabadis Iraaniga peetud esimest, edutuks jäänud kõnelustevooru.

Trump pikendas teisipäeval viimasel hetkel ühepoolselt kahenädalast relvarahu Iraaniga, et anda rohkem aega sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisteks.

Iraani võimude sõnul ei plaani aga riigi ametnikud USA esindajatega kohtuda.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles ajakirjanikele, et Iraanil on võimalus sõlmida Ühendriikidega "hea kokkulepe".

"Iraan teab, et neil on endiselt võimalus teha tark valik," sõnas ta. "Ainus, mida nad peavad tegema, on tuumarelvast sisuliselt ja kontrollitavalt loobuma."

Kuigi Araqchi saabus Islamabadi reedel, kirjutas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja sotsiaalmeedias, et riigi ametnikel pole kavas USA esindajatega kohtuda ning Teherani mured edastatakse vahendajale Pakistanile.

Valge Maja ei vastanud kohe Reutersi palvele Iraani avaldust kommenteerida.

Washington ja Teheran on ummikseisus, kuna Iraan on suures osas sulgenud Hormuzi väina, mida läbib tavaolukorras viiendik ülemaailmsetest naftasaadetistest, samal ajal kui USA blokeerib Iraani naftaeksporti.

Üheksandat nädalat kestva konflikti tõttu on energiahinnad kerkinud viimaste aastate kõrgeimale tasemele, mis suurendab inflatsiooni ja halvendab ülemaailmseid majanduskasvu väljavaateid.

Trump ütles reedel Reutersile, et Iraan plaanib teha USA nõudmisi rahuldava ettepaneku, kuid ta ei tea, mida see täpselt sisaldab. Ta keeldus ütlemast, kellega Washington läbi räägib, märkides vaid: "Me suhtleme inimestega, kes on praegu võimul."

Vance, Witkoff, Kushner ja Araqchi ning Iraani parlamendi spiiker Mohammad Baqer Qalibaf osalesid kahe nädala eest Islamabadis peetud kõnelustel, mis lõppesid tulemusteta.

Pakistani allikate teatel kohtus Araqchi reedel Serena hotellis Pakistani välisministri Ishaq Dariga. Samas hotellis toimusid ka varasemad kõnelused. USA logistika- ja turvameeskond viibis samal ajal juba Islamabadis.

Relvarahu kehtib, kuid Hormuzi väina läbib vähe laevu.

Reedeste laevandusandmete kohaselt oli viimase 24 tunni jooksul Hormuzi väina läbinud viis laeva. Enne 28. veebruaril USA ja Iisraeli alustatud sõda läbis väina umbes 130 laeva päevas.

Nende viie aluse hulgas oli üks Iraani naftatoodete tanker, kuid mitte ühtegi suurt toornaftat vedavat supertankerit, mis tavaolukorras varustavad ülemaailmseid energiaturge.