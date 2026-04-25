Meedia: Trump tühistas kohtumise Iraaniga Pakistanis

Välismaa
Jared Kushner ja Steve Witkoff
Jared Kushner ja Steve Witkoff Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool
Kui varasema info järgi suundusid USA president Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner laupäeval Islamabadi, et osaleda Pakistani vahendatud kõnelustel Iraaniga, siis nüüd jätavad nad reisi ära, vahendas Fox News. Ka Iraani teatel pole riigi ametnikel kavas ameeriklastega kohtuda.

Fox Newsi laupäeval avaldatud teatel tühistas Trump Kushneri ja Witkoffi kavandatud reisi Pakistani.

Telekanali teatel rääkis Trump Foxile reisi tühistamisest, öeldes "Meil on kõik kaardid olemas. Nad võivad meile helistada millal iganes tahavad, aga te ei tee enam ühtegi 18-tunnist lendu, et niisama istuda ja mitte millestki rääkida."

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles veel reedel ajakirjanikele, et Trumpi administratsioon on viimastel päevadel täheldanud Iraani poolt "teatavat edasiminekut", kuid ei täpsustanud detaile.

"Loodame edasiminekut ja ootame kohtumiselt positiivseid arenguid," sõnas Leavitt ajakirjanikele.

Reuters teatas varem, et Iraani välisministrit Abbas Araqchit oodati Pakistani pealinna Islamabadi juba reedel, et arutada ettepanekuid USA-ga rahukõneluste taasalustamiseks.

Valge Maja teatel on ka asepresident JD Vance valmis Pakistani sõitma ja kõnelustega liituma, kui need osutuvad edukaks. Vance juhtis kuu alguses Islamabadis Iraaniga peetud esimest, edutuks jäänud kõnelustevooru.

Trump pikendas teisipäeval viimasel hetkel ühepoolselt kahenädalast relvarahu Iraaniga, et anda rohkem aega sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisteks.

Iraani võimude sõnul ei plaani aga riigi ametnikud USA esindajatega kohtuda.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles ajakirjanikele, et Iraanil on võimalus sõlmida Ühendriikidega "hea kokkulepe".

"Iraan teab, et neil on endiselt võimalus teha tark valik," sõnas ta. "Ainus, mida nad peavad tegema, on tuumarelvast sisuliselt ja kontrollitavalt loobuma."

Kuigi Araqchi saabus Islamabadi reedel, kirjutas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja sotsiaalmeedias, et riigi ametnikel pole kavas USA esindajatega kohtuda ning Teherani mured edastatakse vahendajale Pakistanile.

Valge Maja ei vastanud kohe Reutersi palvele Iraani avaldust kommenteerida.

Washington ja Teheran on ummikseisus, kuna Iraan on suures osas sulgenud Hormuzi väina, mida läbib tavaolukorras viiendik ülemaailmsetest naftasaadetistest, samal ajal kui USA blokeerib Iraani naftaeksporti. 

Üheksandat nädalat kestva konflikti tõttu on energiahinnad kerkinud viimaste aastate kõrgeimale tasemele, mis suurendab inflatsiooni ja halvendab ülemaailmseid majanduskasvu väljavaateid.

Trump ütles reedel Reutersile, et Iraan plaanib teha USA nõudmisi rahuldava ettepaneku, kuid ta ei tea, mida see täpselt sisaldab. Ta keeldus ütlemast, kellega Washington läbi räägib, märkides vaid: "Me suhtleme inimestega, kes on praegu võimul."

Vance, Witkoff, Kushner ja Araqchi ning Iraani parlamendi spiiker Mohammad Baqer Qalibaf osalesid kahe nädala eest Islamabadis peetud kõnelustel, mis lõppesid tulemusteta.

Pakistani allikate teatel kohtus Araqchi reedel Serena hotellis Pakistani välisministri Ishaq Dariga. Samas hotellis toimusid ka varasemad kõnelused. USA logistika- ja turvameeskond viibis samal ajal juba Islamabadis. 

Relvarahu kehtib, kuid Hormuzi väina läbib vähe laevu.

Reedeste laevandusandmete kohaselt oli viimase 24 tunni jooksul Hormuzi väina läbinud viis laeva. Enne 28. veebruaril USA ja Iisraeli alustatud sõda läbis väina umbes 130 laeva päevas. 

Nende viie aluse hulgas oli üks Iraani naftatoodete tanker, kuid mitte ühtegi suurt toornaftat vedavat supertankerit, mis tavaolukorras varustavad ülemaailmseid energiaturge.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, The Guardian

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:33

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

20:21

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

19:45

VAATA OTSE | MM-i kaotusega alustanud Kaldvee ja Lill mängivad Rootsi vastu Uuendatud

19:35

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

19:28

Meedia: Trump tühistas kohtumise Iraaniga Pakistanis Uuendatud

19:25

Breemenis toimus jazzitalentide festival Jazzahead

19:25

Tartus Maamessil said inimesed võtta mõõtu seakisa jäljendamises

19:22

Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu

19:15

Palestiina omavalitsus korraldas valimised Gazas

19:10

Täna oli avatud kalasadamate päev

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:35

Suri ansambli Karavan asutajaliige Agu Tammeorg

17:54

Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

08:49

USA energiaeksport purustab Iraani sõja taustal rekordeid

24.04

Alaealised ei tohi tööna muru niita

24.04

USA kehtestab sanktsioonid Hiina suurele naftatehasele ja laevafirmadele

24.04

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu Uuendatud

24.04

Galerii: Suureliiva rannas on masuudireostus

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib praegu ligi 25 kilomeetril

24.04

Allikas: Pentagon arutab siseringis Hispaania NATO-st eemaldamist

ilmateade

loe: sport

20:33

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

20:21

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

19:45

VAATA OTSE | MM-i kaotusega alustanud Kaldvee ja Lill mängivad Rootsi vastu Uuendatud

19:35

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

loe: kultuur

15:04

Bianca Rantala: muusik peab enda levitatava sõnumi eest vastutama

12:07

LUULETUS | Jaan Kaplinski "Mõnel on oma rada"

12:03

Aliis Aalmann: tühjaks pigistatud sidruni seisundis kirjutada ei saa

11:14

Hetked väljaspool olulist tegevust. Intervjuu Jim Jarmuschiga

loe: eeter

10:50

Ant Nurhan: mõned Türgis elavad sugulased peavad mind ülbeks

09:33

VIDEO: EFTA galal astus lavale Kalamaja Segakoor koos kandlemängijatega

09:15

VIDEO: EFTA galal astus Traffic lavale koos OMAtsirkusega

00:48

Jörgen Liik pälvis postuumselt auhinna panuse eest Eesti filmivaldkonda

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (25.04.2026 18:00:00)

24.04

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

24.04

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

24.04

Laupäev tuleb vihmane

24.04

Ülikoolid püüavad tehisaru arengu tempoga sammu pidada

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 12:00:00)

24.04

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo