X!

Narvas avas uksed metoodikakeskus, mis toetab eestikeelsele õppele üleminekut

Klassiruum. Pilt on illustratiivne.
Klassiruum. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tartu Ülikooli Narva kolledž avas metoodikakeskuse, mis toetab eestikeelsele õppele üleminekut. Keskus aitab õpetajatel ainetunde ette valmistada nõnda, et lapsed teemast aru saaksid ning ka eesti keele omandaksid.

Üleminek eestikeelsele õppele on Ida-Virumaale toonud sadu uusi õpetajaid, kes tihti ei teagi, kuidas anda lastele teadmisi keeles, millest nad aru ei saa. Just praktilisi võtteid ja oskusi loodetakse metoodikakeskuse abil omandada.

"Üks asi on see, mida me auditooriumis kuuleme, mida õpetatakse. Teine asi on see, et kui ma lähen oma laste juurde, siis kuidas ma seda praktiliselt kasutada saan. Ja need on need nõuanded, mida tegelikult alustavad õpetajad kõige rohkem vajavad," lausus Kohtla-Järve Tuhkatriinu lasteaia direktor Ilona Kuningas.

Metoodikakeskuse juhi Piret Kärtneri sõnul pole keskuse avamisega mastaapselt hiljaks jäädud, kuid tööpõld on väga lai. Tihti keskendub eestikeelne õpe tekstide pähetuupimisele, millest suurt kasu pole.

"Väiksel lapsel on hea mälu ja ta jätab selle meelde ning siis lõpptulemusena on tal väga suur hulk arusaamatuid lauseid. Näiteks, mullastik määrab pinnase viljakuse, kus tegelikult kõik sõnad selles lauses on lapsele võõrad. Aga õppimine on ikkagi väga paljuski ka emotsioon, õppimine on motivatsioon ja ega motivatsiooni saab ju tekitada ainult huvi kaudu. Kui me õpetame jätkuvalt niiviisi eesti keelt, et kus me ütleme, et pane sulgudes olev tegusõna õigesse ajavormi, siis ma usun, et eestikeelsele õppele üleminek on juba läbi kukkunud. Aga kui me suudame paremaid ja uusi meetodeid kasutada, siis on sellel potentsiaali," sõnas Kärtner.

Haridusministeerium näeb keskuses ka abilist, et üleminekuklassidel ja rühmadel silma peal hoida.

"Me saime aru, et lihtsalt järelevalvet kogu aeg teha ja käia koolides kontrollimas, ei ole õige meetod. Selle metoodikakeskuse üks ülesandeid on tegelikult ka jälgida eestikeelsele õppele üleminekut ja siis nii-öelda sekkuda nendes hetkedes, kus on tunda, et mõnes kohas, mõnes koolis, mõnes tunnis, mõnel õpetajal on vaja abi," ütles haridusminister Kristina Kallas.

Ametlikult alustab Narva kolledži metoodikakeskus tööd augustis, kuid ettevalmistus, info kogumine ja kontaktid õppeasutustega algasid juba pühapäeval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

19:39

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

19:20

Seixas pakkus mainekal ühepäevasõidul Pogacarile kõva konkurentsi

19:19

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:12

Estlink 2 tabas pühapäeval rike

19:06

Paet: Euroopa Liidu liitumislubadus Ukrainale võib jääda tühjaks loosungiks

18:54

ERR Kiievis: Ukraina ootustes USA suhtes on järjest rohkem realismi

18:45

Narvas avas uksed metoodikakeskus, mis toetab eestikeelsele õppele üleminekut

18:36

Marquez pani Bezzecchi võiduseeriale punkti

18:25

Päevakaja (26.04.2026 18:00:00)

18:16

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:31

Valge Maja korrespondentide õhtusöögil toimus tulistamine Uuendatud

11:28

Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

18:16

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase Uuendatud

17:45

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

25.04

Suri ansambli Karavan asutajaliige Agu Tammeorg

13:43

Piirivalve kaater kaldus rikke tõttu Narva jõel Venemaa vetesse

10:39

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

25.04

Meedia: Trump tühistas kohtumise Iraaniga Pakistanis Uuendatud

25.04

Sõja 1522. päev: Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

16:40

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:39

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

19:20

Seixas pakkus mainekal ühepäevasõidul Pogacarile kõva konkurentsi

18:36

Marquez pani Bezzecchi võiduseeriale punkti

18:02

Kaldvee: näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida

loe: kultuur

16:44

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

15:01

Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

14:07

Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

13:32

Galerii: Norra pianist Leif Ove Andsnes andis Tallinnas kontserdi

loe: eeter

16:17

Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

12:02

Villu Veski: eheda muusikaga pääsed igal pool maailmas inimhingele ligi

10:39

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

09:25

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Alo Mattiisenile

Raadiouudised

25.04

Breemenis toimus jazzitalentide festival Jazzahead

25.04

Tartus Maamessil said inimesed võtta mõõtu seakisa jäljendamises

25.04

Täna oli avatud kalasadamate päev

25.04

Päevakaja (25.04.2026 18:00:00)

24.04

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

24.04

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

24.04

Laupäev tuleb vihmane

