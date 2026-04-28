Eesti Raudtee korrastab tänavu 100 raudtee ülekäigukohta üle Eesti. Tegemist on kolmanda kategooria ehk vähemkasutatavate ülekäikude ajakohastamisega, mis peavad selle aasta lõpuks olema varustatud tõketega ja passiivse raudteeülekäigukoha märgistusega.

Raudtee ülekäigukohad on jagatud kategooriatesse võttes arvesse nii rongide sõidukiirust kui ka sagedust ja ülekäigukohti ületavate inimeste hulka.

Eesti Raudtee rajatiste ehitusosakonna juhataja Andro Mikkor kirjeldab eesootavaid töid: "Peame selle aasta lõpuks natukene muutma neid, mis tähendab siis peamiselt seda, et me korrigeerime torupiirete asukohta. Paljudes kohtades on näiteks praegu kahe horisontaalse toruga torupiirded – seal me lisame ühe toru juurde, nüüd tuleb kolm horisontaalset toru. Tõstame ka natuke neid ringi, kus vaja. Samuti parandame torude ühendusklambreid – vanast ajast võib-olla mõnes kohas on veel sellised nii-öelda liblik-klambrid, mis on teravate nurkadega, need me vahetame ohutute vastu, kus ühtegi teravat nurka enam ei ole. Ja siis torudega lisame uusi helkurkleebiseid ja vahetame ja lisame neid, kus vaja. Ning täiendav ohutuspiir, kollane kontrastjoon, mille me teeme siis ka 3,1 meetri kaugusele siis lähimast rööpast."

Töödega parandatakse Mikkori sõnul tingimusi ka nägemispuudega inimestele. Ülekäigukohtadele lisatakse taktiilseid raikivisid ja mummukivisid.

"Veel üks uus täiendav nõue, selle raudtee tehnokasutuse eeskirjaga tuli, on see, et igale ülekäigukohale on vaja lisada infotahvel. Täiendaval liiklusmärgil on kirjas ülekäigukoha nimetus, ülekäigukoha number ja ka dispetšeri telefoninumber, et kui peaks juhtuma mingi vajadus helistada või teavitada selle ülekäigukoha probleemidest või hullemal juhul ka mingist õnnetusest, et siis saab selle numbri kaudu kohe ühendust võtta raudtee omanikuga," rääkis Mikkor.

Ülekäigukohti on Eesti Raudteel umbes 150. Need sada, millele nüüd riigihankega kordategijaid otsitakse, asuvad nii lääne-, ida- kui lõunasuunal.

"Ehk siis nii Turbasse kui Paldiskisse ja Kloogaranda kui ka siis kogu idapoolne liin Narva ja samuti kõik lõuna poole minevad nii Tartusse kui ka siis Tartu-Valga, Valga-Koidula ja Tartu-Koidula liin, et põhimõtteliselt üle Eesti igale poole teeme," ütles Eesti Raudtee esindaja.

Tööde täpne maksumus selgub Mikkori sõnul hanke käigus. Nii Eesti Raudtee kui ka Elron kinnitasid, et rongide sõiduplaane need tööd ei mõjuta.