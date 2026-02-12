X!

Pangad võivad saada õiguse peatada ise pettusekahtlusega ülekanded

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Rahandusministeerium saadab järgmisel nädalal kooskõlastusringile seadusemuudatuse, mis annaks pankadele õiguse pettusekahtluse korral pangaüleande tegemine peatada ja sellest politseile teada anda. Nii loodetakse ohjeldada telefonipettuse ohvriks langemist.

Mullu langes kelmuste ohvriks teadaolevalt 3685 inimest, kellelt peteti välja kokku üle 29 miljoni euro. Enim kelmitati raha välja petukõnede ja investeerimispettustega. Nüüd plaanib rahandusministeerium seadusemuudatust, mis annaks pankadele õiguse omaalgatuslikult pettuse tunnustega makseid peatada ning neist teavitada nii politseid, riigi infosüsteemide ametit kui ka teisi panku.

"Kui pank tuvastab kahtlase tehingu, ülekande, siis on tal õigus sellele stopp peale panna. Et inimene küll oma PIN2-ga oma ülekande kinnitab, aga panga hinnangul, erinevaid asjaolusid arvesse võttes, on kas inimest kuidagi ära kasutatud või ta ise ei kasuta üldse neid autentimisvahendeid. Siis makse peatatakse ja inimesega võetakse ühendust, et välja selgitada, milles asi. See peaks andma inimesele korra hingetõmbehetke, et mõelda, kas see on päriselt see asi, mida ta teha tahab. Ja kui ta siis suudab panka veenda, et jah, see on tema, kes seda ülekannet teha tahab, siis tehakse ülekanne lõpuni," nentis rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi.

Sama plaan on ka Euroopa Liidus, kus alates 2028. aastast muutub kahtlaste maksete kinnipidamine kohustuslikuks. Eesti 1. juuliks plaanitud seadusemuudatus võib seega kaasa tuua vaidlusi Brüsseliga.

"Jah, siin võib argumenteerida, kas tohib seda teha või ei tohi. Meie esmane analüüs ütleb, et me ei lähe väga vastuollu Euroopa kehtivate reeglitega. Kui Euroopa Liit arvab, et läheme, eks me siis vaidleme," ütles Liivamägi.

Pangad peavad seadusemuudatust väga vajalikuks, sest see teeb pettuste tõkestamise oluliselt lihtsamaks. Pankade sõnul hakatakse ülekandeid kinni pidama vaid pettuse kahtluste korral.

"Täiesti arusaadav, et on inimesi, kes on mures, ja seetõttu teeksime seda ainult juhtudel, kus meil juba on pettuse kahtlus. Selle võrra me hoolitseme alati ise isikute privaatsuse eest ja rakendame neid meetmeid ainult siis, kui neid on tarvilik," sõnas pangaliidu pettuste tõkestamise toimkonna juht Sandra Holm.

"Näiteks juhtumid, kus raha hakkab kiiresti liikuma väga suurtes summades välismaale, mida varasemalt see eraisik ei ole kunagi saatnudki, ja siis selgub, et keegi on selle konto üle võtnud. Või juhtumid, kus inimene hakkab investeerima platvormidele, kus on suur kahtlus, et seda raha inimene kunagi enam ei näe," tõdes Holm.

Aprillist alustab politseis tööd kelmuste ennetamise ja lahendamise keskus, mis selle juhi Jaagup Toompuu sõnul keskendub ennekõike rahvusvahelisele koostööle.

"Selleks, et seda uurida, me ei tee koostööd ainult selle riigiga, kust need kõned tulevad, vaid kui me hakkame liikuma näiteks mööda kannatanutelt ära võetud raha, siis on vaja koostööd teha kõikide riikidega, kust see raha läbi hüppab," selgitas Toompuu.

Kuigi raha liigub väga kiiresti Eestist välja, on Toompuu sõnul selle jälitamine väga oluline, sest nii on võimalik sihikule võtta kelmusi korraldavaid kuritegelikke gruppe.

"Gruppe on kindlasti rohkem kui üks. Kas neid on 10 või 100, ma täna ei ütle, aga vaadates seda massi inimesi ja kõnede mahtu, mis on suurenenud võrreldes eelmise ja üleeelmise aastaga, siis seal on neid grupeeringuid mitmeid," lisas Toompuu.

Toompuu sõnul on telefonikelmuste mastaap juba nii suur, et oma tulususelt ületab see kuritegelikus maailmas narkokaubandust.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:48

Omaanis head taset näidanud Mihkels ootab põnevusega AÜE velotuuri

19:44

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

19:21

Lollobrigida teenis kodusel olümpial teise kulla

19:15

Saksamaa nõuab ÜRO Palestiina eriraportööri tagasiastumist

19:06

Rainer Sarnet leidis "Hamleti" lavastamise idee Tokyos kabukiteatrist

19:02

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

18:55

Laine meenutas oma esimest OM-i: täielik laps lasti olümpiakülla valla

18:41

Pangad võivad saada õiguse peatada ise pettusekahtlusega ülekanded

18:40

Päevakaja (12.02.2026 18:00:00)

18:40

Tuleva nelja aasta jooksul suunatakse teehoidu rohkem kui miljard eurot

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

19:44

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

06:44

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

12:10

Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

15:14

Karlsson jättis Anderssoni taas kullata Uuendatud

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

14:45

E-Piim Tootmine andis sisse pankrotiavalduse

ilmateade

loe: sport

19:48

Omaanis head taset näidanud Mihkels ootab põnevusega AÜE velotuuri

19:21

Lollobrigida teenis kodusel olümpial teise kulla

18:55

Laine meenutas oma esimest OM-i: täielik laps lasti olümpiakülla valla

18:19

Hämmerle teenis napi vahega teise järjestikuse olümpiavõidu

loe: kultuur

19:06

Rainer Sarnet leidis "Hamleti" lavastamise idee Tokyos kabukiteatrist

19:02

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

13:24

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

13:18

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

loe: eeter

13:29

Diabeetik Paula Luks: elu lõpuni jääb meelde mind elustanud inimese pilk

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu külaliste eest varjatud kohtades

11:22

Sportida võib südamerikke kiuste

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

Raadiouudised

18:30

Lillepoed ja kohvikud teevad ettevalmistusi sõbrapäevaks

18:10

Läti opositsioon üritas kuuendat korda valitsust maha võtta

18:10

Mitmed Euroopa riigijuhid tahavad süsinikukvoodi hinda kärpida

15:35

Regula naaseb Kuivastu-Virtsu liinile pika ringiga

15:30

Kerkinud energiakulud pole pärssinud kodulaenude võtmist

15:30

Raadiouudised (12.02.2026 15:00:00)

13:00

Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

12:50

Ka Rootsis on elekter oluliselt kallinenud

12:35

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

12:30

Raadiouudised (12.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo