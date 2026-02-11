PPA käivitas kelmuste tõkestamiseks partnerite võrgustiku

PPA peadirektor Egert Belitšev sõnas, et massiliselt levivate kelmuste tõkestamiseks on vaja kõigi partnerite pingutust.

"Väga lihtsalt öeldes peame kelmide peatamiseks tegema nende tegutsemise Eestis võimalikult keeruliseks. Selles on oma roll on nii pankadel, telekomiettevõtetel, politseil kui paljudel teistel asutustel. Juba praegu pingutavad kõik need partnerid, et inimeste vara hoida, kuid näeme võimalust süsteemses koostöös," ütles peadirektor.

Juhtrühma tööd sisse juhataval kohtumisel osalesid Coop Pank, Eesti Pangaliit, Elisa, LHV, politsei, prokuratuur, rahapesu andmebüroo, riigi infosüsteemi amet, SEB, SK ID Solutions, Swedbank, Tele 2 ja Telia.

Belitševi sõnul on juhtrühmas oma valdkonna eksperdid ja ka otsustajad.

"Igal partneril on oma kogemus, teadmised ja võimalused. Olen kindel, et nii saame kokku kõige parema pildi, tõhusamad ideed ja selgemad sammud, mida astuda. Näiteks, kas pangad saavad aeglustada maksete kiirust, kas politsei ja prokuratuur saavad tabatud kelmid viia kohtu ette kiirmenetluse korras, milliseid seadusemuudatusi on vaja, et kelmuste kahju vähendada ja nende vastu võitlemist tõhustada. Kõik need teemad on juhtrühmas laual ja lahendamiseks, et kelmustevastases võitluses initsiatiiv enda kätte saada ja teha Eesti kelmide jaoks raskeks sihtmärgiks," kõneles Belitšev.

Esimesel kohtumisel alustati tööformaatide ja -suundade kokku leppimist. Järgmistel kohtumistel liigutakse edasi konkreetse tegevuskava paika saamisega.