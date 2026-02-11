X!

PPA käivitas kelmuste tõkestamiseks partnerite võrgustiku

Eesti
Egert Belitšev
Egert Belitšev "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kolmapäeval kutsus PPA kokku riigiasutused, pangad ja telekomiettevõtted, et koos leida uusi lahendusi massiliste kelmuste peatamiseks.

PPA peadirektor Egert Belitšev sõnas, et massiliselt levivate kelmuste tõkestamiseks on vaja kõigi partnerite pingutust.

"Väga lihtsalt öeldes peame kelmide peatamiseks tegema nende tegutsemise Eestis võimalikult keeruliseks. Selles on oma roll on nii pankadel, telekomiettevõtetel, politseil kui paljudel teistel asutustel. Juba praegu pingutavad kõik need partnerid, et inimeste vara hoida, kuid näeme võimalust süsteemses koostöös," ütles peadirektor.

Juhtrühma tööd sisse juhataval kohtumisel osalesid Coop Pank, Eesti Pangaliit, Elisa, LHV, politsei, prokuratuur, rahapesu andmebüroo, riigi infosüsteemi amet, SEB, SK ID Solutions, Swedbank, Tele 2 ja Telia.

Belitševi sõnul on juhtrühmas oma valdkonna eksperdid ja ka otsustajad.

"Igal partneril on oma kogemus, teadmised ja võimalused. Olen kindel, et nii saame kokku kõige parema pildi, tõhusamad ideed ja selgemad sammud, mida astuda. Näiteks, kas pangad saavad aeglustada maksete kiirust, kas politsei ja prokuratuur saavad tabatud kelmid viia kohtu ette kiirmenetluse korras, milliseid seadusemuudatusi on vaja, et kelmuste kahju vähendada ja nende vastu võitlemist tõhustada. Kõik need teemad on juhtrühmas laual ja lahendamiseks, et kelmustevastases võitluses initsiatiiv enda kätte saada ja teha Eesti kelmide jaoks raskeks sihtmärgiks," kõneles Belitšev.

Esimesel kohtumisel alustati tööformaatide ja -suundade kokku leppimist. Järgmistel kohtumistel liigutakse edasi konkreetse tegevuskava paika saamisega.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:06

PPA käivitas kelmuste tõkestamiseks partnerite võrgustiku

16:02

Euroopa keemiagigandid tahavad muuta emissioonikaubanduse süsteemi

15:46

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

15:39

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

15:37

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

15:30

Kell 22.00 "Esimeses stuudios" Eneli Kindsiko

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

15:17

Aune Valk: arutelu kõrghariduse tuleviku üle vajab ka vertikaalset vaadet

15:02

Eesti Laulu ankeet. Vanilla Ninja

15:00

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

13:19

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest Uuendatud

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

06:45

Rahandusministeerium ootab hasartmängumaksu aseannetusi

07:42

Prokurör sai süüdistuse ametialases võltsimises Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:46

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

14:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil? Uuendatud

14:49

Tottenham andis Frankile kõigest kaheksa kuu järel kinga

loe: kultuur

15:39

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

13:35

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

12:48

Uudisteost esitlevale Maria Faustile antakse üle Saksamaa kriitikute aastapreemia

12:24

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

loe: eeter

15:02

Eesti Laulu ankeet. Vanilla Ninja

12:32

Õnne talupoe omanik: ma julgen innustada kõiki oma unistust teostama

10:31

Toitumisnõustaja: suhkru asendamiseks tervislikke alternatiive pole

08:51

Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (11.02.2026 12:00:00)

12:00

Kaitsevägi otsib võimalusi linnalahingute harjutamiseks hoonetes

11:55

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

11:50

Tartu hakkab Emajõe vabaujulat korrastama mitme etapi kaupa

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo