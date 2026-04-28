Minister: Iisraelil ei ole Liibanonis territoriaalseid ambitsioone

Iisraeli välisminister ütles teisipäeval, et Iisrael ei püüa hõivata Liibanoni territooriumi, samal ajal kui Iisraeli sõjavägi survestab relvarahu kiuste operatsioonidega riigi lõunaosas Iraani toetatud Hezbollah'd.

"Iisraelil ei ole Liibanonis territoriaalseid ambitsioone. Meie kohalolek põhjapiiri äärsetes piirkondades teenib üht eesmärki: kaitsta meie kodanikke," ütles välisminister Gideon Saar.

Iisraeli sõjavägi aga hoiatas teisipäeval enam kui tosina Lõuna-Liibanoni küla ja linna elanikke, kutsudes neid üles viivitamatult evakueeruma ja põhja poole suunduma ning teatades, et kavatseb vastata rühmituse Hezbollah' relvarahu rikkumisele.

"Sõjaväe eesmärk ei ole teid kahjustada ning teie ohutuse pärast peate oma kodudest viivitamatult lahkuma ja liikuma nimetatud piirkonnast eemale Sidoni ringkonna suunas," postitas sõjaväe araabiakeelne pressiesindaja Avichay Adraee sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Igaüks, kes viibib Hizbollah' liikmete, nende rajatiste või relvade läheduses, seab oma elu ohtu," lisas pressiesindaja.