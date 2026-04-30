Eesti Energia esimese kvartali müügitulu kasvas ligi kümnendiku

Eesti Energia kontserni müügitulu oli esimeses kvartalis 566 miljonit eurot, kasvades kaheksa protsenti ning kulumieelne ärikasum EBITDA 119 miljonit eurot aastase kasvuga viis protsenti.

Kulumieelse ärikasumi kasv peegeldab jooksva äritegevuse tugevust – kõrgemad turuhinnad jaanuaris ja veebruaris võimaldasid kasumlikumalt elektrit toota ning turule pääsesid lisaks taastuvenergiale ka põlevkiviplokid, teatas kontsern.

Kuigi kulumieelne ärikasum kasvas, vähenes puhaskasum aastavõrdluses 49 miljoni euroni (-30 protsenti). Tulemust mõjutasid peamiselt kõrgemad intressikulud ning finantskulude ajastusest tulenevad ühekordsed mõjud.

"Energiaturgude dünaamika on muutunud oluliselt keerukamaks – hinnataset kujundavad samaaegselt ilmastikutingimused, geopoliitilised riskid ning kõikuv CO₂ hind. Selline turuolukord muudab investeerimisotsuste tegemise raskemaks," kommenteeris finantsjuht Marlen Tamm.

Energeetikasektoris on käimas pöördeline periood – lähiaastate otsused investeerimiskeskkonna kujundamisel määravad, milliseks kujuneb piirkonna energiasüsteem, hinnatase ja varustuskindlus järgmisel kümnendil. Meie jaoks on oluline, et tekiks piisav tulukindlus investeeringute tegemiseks ka Eestis," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Esimest kvartalit iseloomustas Baltimaade elektriturul väga suur hinnavolatiilsus, teatas Eesti Energia.

Külmad ilmad jaanuaris ja veebruaris ning sellest tulenev suur elektrinõudlus hoidsid hinnad kõrgel. Kuigi selline hinnatase oli tootjate vaatest soodne, tähendas see samal ajal klientide jaoks kõrgemaid kulusid. Märtsis langes nõudlus ja suurenes taastuvelektri tootmine ning hinnad langesid kiiresti.

Madalam hinnatase vähendas ka juhitava tootmise konkurentsivõimet. "Selline hinnadünaamika ei ole erand, vaid uus normaalsus. Taastuvenergia osakaalu kasv muudab portfelli juhtimise salvestuse abil üha olulisemaks," kommenteeris Marlen Tamm.

Enefit Industry käivitas uue õlitehase ja liigub efektiivsema tootmise suunas

Enefit Industry jõudis kvartalivahetusel olulise verstapostini, lõpetades Enefit 280-2 õlitehase külmkäivituse ning alustades aprilli keskel kuumkäivitamist kütusega. Esimene käivitus oli edukas ning tehas tootis esimese koguse õli. Augusti lõpuks saavutab tehas eeldatava stabiilse tootmisrežiimi.

Aprilli alguses alustas Enefit Industry põlevkivikaevandamise tegevuste viimist Estonia kaevandusse, mille tulemusel suletakse Narva karjäär. "Iga töökorralduslik muudatus puudutab ka inimesi. Pakume Narva karjääri kolleegidele võimalust tööle asuda Estonia kaevandusse ning toetame töötajaid ümberõppe ja kohanemisega," ütles Tamm.

Eesti Energia kvartalitulemus numbrites

Eesti Energia kontserni müügitulu oli 2026. aasta esimeses kvartalis 566 miljonit eurot (kasv kaheksa protsenti) ning kulumieelne ärikasum (EBITDA) 119 miljonit eurot (kasv viis protsenti). Kuigi kulumieelne ärikasum kasvas, vähenes puhaskasum võrreldes mullusega, olles kvartalis 49 miljonit eurot (–30 protsenti),- seda mõjutasid eelkõige kõrgem intressikeskkond ning finantskulude ajastusega seotud ühekordsed mõjud.

Esimeses kvartalis tootis Eesti Energia kontsern 1261 GWh-i elektrit, mis on viis protsenti vähem kui eelmisel aastal. Elektritoodangust moodustas 54 protsenti ehk 680 GWh-i taastuvelektri toodang. Jaanuaris ja veebruaris pääsesid juhitavad tootmisvõimsused kõrgete elektrihindade tõttu tavapärasest suuremas mahus turule, märtsis aga hinnad langesid. Selle tulemusel tootsid juhitavad tootmisvõimsused kvartali jooksul 581 GWh-i , mis on kuus protsenti protsenti vähem kui mullu samal perioodil.

Vedelkütuste tootmismaht oli I kvartalis 118,1 tuhat tonni (langus kolm protsenti) ning müügimaht 112,6 tuhat tonni (-12 protsenti). Mahud vähenesid peamiselt õlitehaste remontide tõttu, mille tulemusel jäi vedelkütuste tootmismaht alla ootuspärase taseme, mis omakorda vähendas müügivõimalusi.

Elektrilevi edastatud võrguteenuse maht suurenes 12 protsenti 2 134 GWh-ni ning müügitulu kasvas 98,7 miljoni euroni (+12 protsenti), mida mõjutas eelkõige tavapärasest jahedam talv ja sellest tulenev kõrgem elektritarbimine.

Kontsern investeeris esimeses kvartalis 51,1 miljonit eurot (-47 protsenti), millest suurima osa, 27 miljonit eurot moodustasid investeeringud elektrivõrku.