Kevadpühal tuleb kuni 20 kraadi sooja

Reedel on ilm päikesepaisteline ja sajuta, kuid kohati tuuline. Õhutemperatuur ulatub 20 kraadini.

Öö vastu reedet tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis sajuta, Ida-Eestis kohatiste kergete vihmasabinatega. Mõnel pool tekib udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Reede hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Vaid kagu pool on pilvi enam, samas saartel on taevas selge. Sademeid oodata pole. Puhub nõrk läänekaare tuul ning sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Päeval on selge ja vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on oodata 15 kuni 20, rannikul kuni 10 kraadi.

Nädalavahetus tuleb soe – plusskraade on 15 kuni 21, pühapäeval isegi kuni 22. Vaid rannikul võib õhutemperatuur kohati 10 kraadi juurde jääda.

Laupäev tuleb päikesepaisteline, pühapäev muutliku pilvisuse ja hoovihmadega.

Vahelduva pilvisusega ja sajune tuleb ka saabuva nädala algus. Kui esmaspäeval on sooja keskmiselt 17, siis teisipäeval 13 kraadi.