Iraan leevendas USA-ga rahuläbirääkimiste jätkamise tingimusi

WSJ-i allikate sõnul on Hormuzi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks.

"Nad tahavad kokkuleppele jõuda, aga mina pole sellega rahul," ütles president Trump reedel ajakirjanikele. "Eks näis, mis saab."

Iraani uus ettepanek astub sammu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi Hormuzi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise, ütlesid üksikasjadega tuttavad allikad.

Iraan soovis varem, et USA lõpetaks blokaadi läbirääkimiste eeltingimusena ja nõustuks sõja lõpetamise tingimustega enne väina ja selle tuumaprogrammi edasise haldamise arutamist.

Uus ettepanek nõuab seejärel Iraani tuumaküsimuste arutamist vastutasuks USA sanktsioonide leevendamise eest, ütlesid allikad.

Iraan on vahendajatele vihjanud, et on valmis Pakistanis läbirääkimisi pidama järgmise nädala alguseks, kui Washington on uue ettepaneku suhtes avatud, ütlesid inimesed.

"Ma arvan, et see ühtlustab kõigi stiimuleid, sest nii USA kui ka Iraan saaksid piiratud majanduslikku leevendust ja lükkaksid edasi küsimusi, mis on osutunud palju keerulisemaks ja aeganõudvamaks," ütles Richard Nephew, endine USA läbirääkija Teheraniga, kes töötab nüüd Columbia ülikoolis.

Iraani riigimeedia kinnitas, et riik on vahendajatele esitanud uue ettepaneku ja ütles, et on valmis naasma diplomaatia juurde, kui USA oma retoorikat pehmendab.

Iraani välisministeerium ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele ettepaneku üksikasjade kohta. Valge Maja keeldus neid arutamast.

"Me ei kirjelda privaatseid diplomaatilisi vestlusi. President Trump on selgelt öelnud, et Iraan ei saa kunagi omada tuumarelva ning läbirääkimised jätkuvad, et tagada Ameerika Ühendriikide lühi- ja pikaajaline riiklik julgeolek," ütles Valge Maja pressiesindaja Anna Kelly.

Viimane diplomaatiline surve järgneb pikaajalisele patiseisule, mille käigus Iraan keeldus eelmisel nädalal Pakistanis toimuvale teisele läbirääkimiste voorule läbirääkimismeeskonda saatmast ning mõlemad pooled alustasid majanduslikku kurnamisvõitlust Iraani ümbritsevates vetes.

Teheran on juba nädalaid Hormuzi väina sisuliselt sulgenud, rünnates tankereid ja teisi laevu, lämmatades juurdepääsu torujuhtmele, mis tarnib viiendiku maailma naftavarudest.