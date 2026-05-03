Trump hoiatas Iraani valesti käitumise eest

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et teda on teavitatud Iraaniga sõlmitava kokkuleppe kontseptsioonist, kuid ta ootab selle täpset sõnastust, hoiatades samal ajal, et kui Teheran käitub valesti, võidakse taasalustada rünnakuid riigile.

Iraani kõrge ametnik ütles laupäeval, et Trumpi poolt seni tagasi lükatud Iraani ettepanek avaks laevaliikluse Hormuzi väinas ja lõpetaks USA Iraani blokaadi, jättes samal ajal Iraani tuumaprogrammi üle peetavad kõnelused hilisemaks.

Kui Trumpilt enne Miami lennule minekut West Palm Beachis Floridas küsiti Iraani ettepaneku kohta, vastas ta: "Nad rääkisid mulle kokkuleppe kontseptsioonist. Nad annavad mulle nüüd täpse sõnastuse."

Ta lisas hiljem oma sotsiaalmeedia kanalil, et ta ei kujuta ette, et ettepanekud oleksid vastuvõetavad ja et Iraan pole oma tegude eest veel piisavalt suurt hinda maksnud.

Küsimusele, kas ta võib Iraani uuesti rünnata, vastas Trump: "Ma ei taha seda öelda. Ma mõtlen, et ma ei saa seda reporterile öelda. Kui nad käituvad valesti, kui nad teevad midagi halba, siis näeme. Aga on võimalik, et see võib juhtuda."

Iraani kinnitusel on nad diplomaatiaks valmis

Trump on korduvalt öelnud, et Iraan ei saa kunagi tuumarelva omada, ja ütles reedel, et ta pole Iraani viimase ettepanekuga rahul, samas kui Iraani välisminister ütles, et Teheran on diplomaatiaks valmis, kui USA oma lähenemisviisi muudab.

Reuters ja teised uudisteorganisatsioonid teatasid viimase nädala jooksul, et Teheran teeb ettepaneku väin taasavada enne tuumaküsimuste lahendamist. Iraani anonüümsust palunud ametnik kinnitas, et uus ajakava on nüüdseks ametlikus ettepanekus, mis edastati Ameerika Ühendriikidele vahendajate kaudu.

Trump ütles reedel ka, et inimlikel kaalutlustel ei eelista ta sõjalist tegutsemist ja teatas kongressi juhtidele, et ta ei vaja nende luba sõja pikendamiseks üle seadusega kehtestatud tähtaja, kuna relvarahu on vaenutegevuse lõpetanud.

Kuigi Trump on korduvalt öelnud, et tal pole kiiret, on ta sattunud siseriikliku surve alla lõpetada Iraani kehtestatud blokaad Hormuzi väinas, mida enne sõda läbis 20 protsenti maailma nafta- ja gaasitarnetest ning mis on tõstnud bensiinihindu kogu maailmas, sealhulgas ka Ameerika Ühendriikides. Trumpi Vabariiklikku parteid ähvardab hinnatõusu tõttu novembris toimuvatel kongressi vahevalimistel tõsine tagasilöök.

Iraani meedia teatas, et Teherani 14-punktiline ettepanek hõlmas USA vägede väljaviimist Iraani ümbritsevatelt aladelt, blokaadi lõpetamist, Iraani külmutatud varade vabastamist, hüvitise maksmist, sanktsioonide tühistamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis, samuti uut Hormuzi väina kontrollimehhanismi.

Ameerika Ühendriigid ja Iisrael peatasid neli nädalat tagasi oma pommitamiskampaania Iraani vastu, kuid ei paista olevat lähemale jõudnud kokkuleppele, mis lõpetaks sõja, mis on põhjustanud suurima katkestuse ülemaailmsetes energiavarustustes, raputanud maailmaturge ja tekitanud kartuse laiema globaalse majanduslanguse pärast.

Iraan on blokeerinud enam kui kaks kuud peaaegu kogu laevaliikluse Pärsia lahe piirkonnast maailmamerele, välja arvatud omaenda sadamatest lähtuvad kaubalaevad. Aprillis kehtestas USA omapoolselt blokaadi Iraani sadamatest väljuvatele laevadele.

Washington on korduvalt öelnud, et ei lõpeta sõda, mis on viinud tuhandete inimeste surmani, ilma kokkuleppeta, mis takistab Iraanil tuumarelva omandamist – peamist eesmärki, mille Trump tõi välja, kui ta veebruaris tuumaläbirääkimiste ajal rünnakuid alustas. Iraan väidab, et tema tuumaprogramm on rahumeelne.

Anonüümsust palunud Iraani kõrgem ametnik ütles meediale, et Teheran usub, et tema viimane ettepanek lükata tuumaläbirääkimised hilisemasse etappi on oluline nihe, mille eesmärk on hõlbustada kokkuleppe saavutamist.

Ettepaneku kohaselt lõppeks sõda garantiiga, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ei ründa uuesti. Iraan avaks väina ja Ameerika Ühendriigid lõpetaksid blokaadi.

Seejärel peetaks edaspidi läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi piiramise üle vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest, kusjuures Iraan nõuab Washingtonilt õigust rikastada uraani rahumeelsetel eesmärkidel, isegi kui Iraan nõustub oma tuumaprogrammi peatama.

"Selle raamistiku kohaselt on läbirääkimised keerulisema tuumaküsimuse üle viidud lõppjärku, et luua soodsam õhkkond," ütles ametnik.