Kolmapäeva õhtul võib vihma tulla

Kevad
Nädala teine pool tuleb prognooside kohaselt meeldivalt soe ja päikeseline.

Põhja-Euroopat kattis esmaspäeval võimas madalrõhuala. Selle servas kandus merelt külm õhk üle Eesti ning tuul oli rannikul kohati tugev. Teine madalrõhuala ulatus Põhja-Hispaaniast üle Kesk-Euroopa Leeduni. Saksamaal ja Prantsusmaal sadas paiguti intensiivset vihma ning oli ka äikest.

Saabuval ööl laieneb Lõuna-Skandinaaviast kuiv kõrgrõhuvöönd Eesti ja Lõuna-Soome kohale. Päeval liigub madalrõhkkond ühes tihedama sajuga Läänemere lõunakaldalt Leedu kohale. Meilgi hakkab pilvisus lõuna poolt tihenema ning Kagu-Eestis suureneb hoovihma võimalus. Neljapäeval liigub madalrõhkkond üle Leedu ja Läti kirdesse. Lõunanaabrite juures on ilm üsna pilvine ja vihmane, meil on hoovihma Lõuna- ja Ida-Eestis oodata.

Eeelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Kuigi öö hakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, on sajuvõimalus siiski väike. Paiguti võib tekkida udu. Puhub valdavalt nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on –1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi.

Ka kolmapäeva hommik tuleb valdavalt selge taevaga ja sajuta. Virumaal puhub lääne- ja loodetuul 3–9 m/s, mujal nõrk ja muutliku suunaga tuul. Sooja on 4–7 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Õhtul aga Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ning Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3–9, iiliti 12 m/s. Sooja on oodata 10–15, rannikul kuni 8 kraadi.

Neljapäev tuleb Eesti idaosas pilvisem ja sajusem, lääne pool aga selgem. Sooja on oodata keskmiselt 11 kraadi. Nädala teine pool tuleb juba päikesepaisteline ning sajuta. Päev-päevalt tõuseb ka õhutemperatuur: reedel on sooja keskmiselt 14, laupäeval 15 ning pühapäeval 16 kraadi.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

