Haridusministeeriumi asekantsler suundub erasektorisse

Kattago sõnul esitas ta ministeeriumis lahkumisavalduse aprilli keskpaigas ning viimane tööpäev asekantslerina on tal 22. mai. Cyberneticas alustab ta tööd 26. mail.

Kattago rääkis ERR-ile, et viimased kolm aastat haridus- ja teadusministeeriumis on olnud väga muutusterohked.

"Võrreldes ajaga, mil ma tööle asusin, on ministeeriumil valminud kriisiplaan. Samuti on detailsemalt lahti planeeritud haridus- ja teadusministeeriumi haldusala riigikaitsetegevuse kava alamkava. Koolivõrgu korrastamise küsimuses on valminud keskhariduse vastutuse väljatöötamise kavatsus. Infoturbe valdkonnas on toimunud üleminek E-ITS rakendamisele," lausus Kattago.

"Kindlasti ei saa märkimata jätta kolimisi tõhusamale pinnale Tõnismägi 11 hoonesse. On korrastatud ka IT-tooteportfelli ja kogu IT-juhtimist, aga seal kindlasti tööd jätkub ka tulevikus. Mitmed IT-tooted on antud erasektorisse, nagu koolide veebiplatvorm ja konkursiveeb. Loomulikult on käivitatud ka Mustakivi riigigümnaasiumi rajamine. Tööd on olnud tõesti palju. Samal ajal on ministeeriumis toimunud ka märkimisväärsed kärped. Viimase kolme aastaga on kärbitud üle 100 miljoni euro eelarvevahendeid ning läbi viidud koondamisi ja struktuurimuutusi. On olnud üsna töötihe aeg," võttis Kattago kokku oma töö asekantslerina.

Haridusministeerium (HTM) asus kahe aasta eest kiiruga ostma ligi miljoni euro eest tarkvaramajade käest täiesti uut koolide sisseastumiste süsteemi SAIS3. Veebruari esimestel päevadel selgus, et koolid seda kevadel siiski kasutada ei saa, sest on risk, et tipuhetkel ehk koolide sisseastumiseksamite ajal ei pea süsteem koormusele vastu.

Nüüd ütles Kattago, et SAIS3 arendust ei saa nimetada täielikult läbikukkunuks, kuid kahtlemata projekti ajagraafikus püsimine ebaõnnestus. "SAIS3 arendus ei ole läbi kukkunud, tänaseks on need jõudlusprobleemid lahendatud. Arendaja vajas süsteemi optimeerimiseks lisaaega," sõnas ta.

"Ma arvan, et SAIS3 ja üldse selliste suuremate arenduste puhul tuleb ette projektides ebaõnnestumisi. Nendest tuleb õppida, viga saab parandada ja tuleb edasi minna. Olemuselt on SAIS3 eesmärk ju muuta kooli lõpetamine ja õpingute jätkamine järgmises kooliastmes õpilase jaoks maksimaalselt lihtsaks, et kõik toimuks piltlikult öeldes ühe klikiga. Ambitsioonitase on seatud üsna kõrgele ja loomulikult oleme teinud seal ka vigu erinevates kihtides. Aga selliste suurte projektide puhul võib nii juhtuda," lausus Kattago.

Kattago kinnitas, et SAIS3 edasilükkumine ei saanud tema ametist lahkumise põhjuseks. Talle tehti ettepanek Cyberneticast, ta kaalus seda ja pärast kolme aastat asekantsleri ametis ja 17 aastat avalikus teenistuses otsustas ta liikuda erasektorisse. "Ma arvan, et tippjuhtide liikumine era- ja avaliku sektori vahel on täiesti mõistlik ja tervitatav praktika," ütles ta.

"Üldpildis on varade asekantsleri portfell olnud suur ja lai ning see ei hõlma ainult IT-valdkonda. Seal on ju kinnisvara, koolivõrk, riigikoolid ja nii edasi. Seda tuleb vaadata tervikuna. SAIS3 on üks 103-st infosüsteemist ja IT-teenusest, mis haridus- ja teadusministeeriumi varade portfellis on," lisas Kattago veel.