Järgmised päevad tulevad pilvisemad ja sajusemad

Foto: Airika Harrik/ERR
Pühapäeval moodustub Baltimaade ja Läänemere kohal väheaktiivne madalrõhuvöönd. Ilm on pilves, saarte pool selgimistega ja pärastlõunal sajab mõnel pool nõrka hoovihma.

Öö vastu pühapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis pilves selgimistega ning Kagu-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 7, ida pool iiliti 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 1 kuni 6, Kagu-Eestis kuni 8 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb Kesk- ja Lõuna-Eestis pilvisem, saartel ja Põhja-Eestis on pilvi vähem. Kagupiiril võib sadada vähest hoovihma. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, Ida-Eestis iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on oodata 5 kuni 9 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning pärastlõunal sajab paiguti ka nõrka hoovihma. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 10 kuni 15, rannikul paiguti kaheksa kraadi.

Esmaspäeval on taevas muutlik ning kohati sajab hoovihma.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad võrdlemisi pilvised ja sajused. Alles kolmapäeva pärastlõunal hakkab lääne poolt alates pilvisus hõrenema ning sadu lakkab. Selgemat taevast ja sajuta ilma jätkub aga vaid üürikeseks, sest neljapäev tuleb taas vahelduva pilvisuse ning paigutiste hoovihmadega.

Sooja on järgnevail päevil keskmiselt 15 kraadi. Veidi jahedam tuleb kolmapäev, mil õhutemperatuur 11 kraadi juurde jääb.

Toimetaja: Marko Tooming

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Järgmised päevad tulevad pilvisemad ja sajusemad

