Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 11. mail kell 07.04:

Rindel korraldas Vene armee üle 150 operatsiooni

Laupäeval ja pühapäeval hoidus Ukraina kaugmaarünnetest, ka Ukraina vastu ei toimunud ulatuslikke lööke – ei raketilööke ega õhurünnakuid, sõnas Ukraina president.

"Edaspidi vastame samaga. Ja kui venelased otsustavad naasta täiemahulise sõjategevuse juurde, on meie vastus sellele kohene ja käegakatsutav," märkis Zelenski,

Kuid rindepiirkondades ja rindelähedastes kogukondades vaikust polnud – venelased jätkasid rünnakuid nende jaoks võtmetähtsusega paigus. "On olnud suurtükituld ning eri tüüpi droonirünnakuid kogu rindejoone ulatuses," lisas president.

Kahe päevaga toimus tema sõnul üle 150 ründeoperatsiooni, üle 100 suurtükitule episoodi ning ligi kümme tuhat droonirünnakut.

"Teisisõnu, Vene armee ei pea rindel mingit vaikust ning ei püüa seda isegi eriti teha. Kõik meie Ukraina üksused vastavad samaga ja kaitsevad oma positsioone täpselt nii, nagu vaja," sõnas Ukraina president.

Ukraina esitas Venemaale 1000 vangi nimekirja

Vangide vahetamine Venemaaga formaadis "1000 1000 vastu" on ettevalmistamisel ja peab toimuma. Ukraina pool on Venemaale juba edastanud vastavad nimekirjad, teatas president Zelenski pühapäeva õhtul.

"Selle vahetuskokkuleppe saavutamisel osales USA, seetõttu loodame, et Ameerika pool aitab aktiivselt kaasa kokkulepete täitmisele," ütles president.

9. mail seadis Vladimir Putin kahtluse alla vangide vahetuse 1000 1000 vastu, millisest kokkuleppest varem oli teatanud USA president . Putini sõnul olevat Venemaa edastanud Ukrainale vahetusettepanekuid ja nimekirja 500 ukrainlasest, kuid "ei saanud Kiievilt vastust".

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 342 030 (+920)

- tankid 11 924 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 24 551 (+7);

- suurtükisüsteemid 41 863 (+76);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1783 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1373 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1371 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 284 254 (+1557);

- tiibraketid 4585 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 95 710 (+231);

- eritehnika 4178 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.