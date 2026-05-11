Analüütik: Eesti moodi välispoliitikat Ungari tegema ei hakka

Peter Magyari ametisse astumine. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Ungaris tuli kokku ligi kuu aega tagasi valitud parlament ja riigi uueks peaministriks tõusis Peter Magyar. Uus võim on lubanud kauaaegse peaministri Viktor Orbani loodud režiimi lammutada ja taastada demokraatliku riigikorralduse koos korruptsioonivastaste kontrollimehhanismidega. Esimesed sammud näitavad ka selles suunas liikumist, ütleb analüütik Richard Demeny.

Laupäeval tuli Budapestis kokku uus parlamendikoosseis ja hiljutised valimised suurelt võitnud Tisza partei juht Peter Magyar andis ametivande.

"Täidan oma kohustusi peaministrina Ungari rahva hüvanguks. Aidaku mind jumal. Ma tahan selgelt öelda siin Ungari demokraatia ja konstitutsionalismi majas, et ma ei hakka Ungarit valitsema, vaid teenima," ütles värske peaminister.

Uus peaminister tahab keerata uue lehekülje Ungari ajaloos ja teha lõpu kauaaegse peaministri Viktor Orbani režiimile, mida Orban ise nimetas mitteliberaalseks riigiks ja mida iseloomustas segu demokraatiast ning autoritarismist. Nii-nimetatud rahvusliku koostöö süsteem tähendas muuhulgas sageli seda, et avalik raha liikus peaministriga seotud inimeste pangakontodele.

Magyar on lubanud alusetult rikastunud inimeste vastutusele võtmist ning tõhusate korruptsioonivastaste meetmete sisseseadmist. Samuti tahab ta lahti saada Orbani poolt nimetatud oluliste institutsioonide liidritest. Esialgu pole näha, et võim seejuures nüüd liigselt uute valitsejate kätte koonduks, ütleb mõttekoja Poliitiline Kapital analüütik Richard Demeny.

"Ta lubas seda kõike, ta lubas kampaania ajal oma valijatele täielikku režiimi vahetust. Tema valijatel on suur kogemus Orbani režiimiga ja nad hoiavad ka Tisza valitsust vastutavana. Ka tema ministrid on tugevad poliitilised liidrid ja on väga ebatõenäoline, et ta võimu kuritarvitab. Praegu on tähelepanu nende väidetavate korruptsioonijuhtude uurimisel ja pole näha mitteliberaalset pööret, aga kõik on tähelepanelikud tema tegevuse suhtes," rääkis Demeny.

Kõike seda on vaja ka selleks, et Ungarile ja selle kiduvale majandusele avaneksid lõpuks Euroopa Liidu rahakraanid.

"Euroopa Liidu fondide kättesaamine nõuab suuremat läbipaistvust riigihangetel ja korruptsioonivastaseid meetmeid. Me ei näe liigset võimu, vaid ta seab hoopis sisse kontrollimehhanisme, et muuta Ungarit tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Ta tahab ühineda ka Euroopa prokuratuuriga, mis on samuti üks korruptsioonivastane meede. Nii et ma ütleksin, et ta teeb oma tööd raskemaks ja läbipaistvamaks," ütles Demeny.

Ungari parlament heiskas ühtlasi esimest korda pärast 12 aastat Euroopa Liidu lipu. Demeny ütleb, et suhted Euroopa Liidu ja Ukrainaga kindlasti paranevad, aga Eesti moodi välispoliitikat Ungari ka ajama ei hakka.

"Tisza ei ole aga ka nii jõuline nagu Eesti näiteks. See 90 miljardiline laen Ukrainale on hea näide. Ungari ei panusta sellesse, aga ka ei takista selle andmist kuidagi aktiivselt," ütles Demeny.

Venemaa jääb Ungari jaoks partneriks, aga kujutab ka julgeolekuohtu ja sõltuvust Moskvast tuleb vähendada, kõlavad tänased sõnumid Budapestist. Esimesele välisvisiidile suundub Peter Magyar Varssavisse Donald Tuski juurde. Igas asjas Brüssel temas liitlast ei leia, aga Orbani moodi pidevat vetostajat samuti mitte.

"Ta on väga otsekohene ja moodne poliitik, mõjutaja poliitik, selle poolest sarnaneb ta Donald Trumpile. Ta kasutab sotsiaalmeediat sellisel määral, mida me varem Ungaris näinud ei ole. Liidrina on ta vastanduv ja otsekohene. Ta ei järgi kõiges Euroopa Liidu peavoolu, vaid tahab eristuda ja näidata sarnaselt peaminister Orbanile, et tema on ungarlaste poolel. Ta võib asuda isegi võitlusse sümboolsetes küsimustes nagu migratsioon. Ta on konservatiivne, otsekohene ja soovib olla peavoolus teatud küsimustes. Samas otsib ta alati liitlasi oma seisukohavõttudes," lausus Demeny.

Parlamendi ümber tähistati laupäeval uue ajastu algust peoga ja tulevane terviseminister näitas taas oma võidutantsu.

Mesinädalad Ungaris ei kesta aga ilmselt kaua ja Magyar peab näitama, et suudab talle seatud suured ootused täita.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Välisilm"

Analüütik: Eesti moodi välispoliitikat Ungari tegema ei hakka

