Kolmapäeval võib sadada vihma

Saabuval ööl liigub Läänemerd katva madalrõhkkonna kese Ahvenamaa lähistele. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommikul läheneb meile lõuna poolt järgmine madalrõhkkonna kese. Päeval jõuab tihedam vihmasadu meie saartele ning levib üle mandri kirdesse.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul, Ida-Eesti kagutuul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur jääb 6 kuni 12 kraadi vahele.

Kolmapäeva hommik tuleb pilvine, Ida-Eestis üksikute selgimistega ning mitmel pool sajab vihma. Saartel puhub nõrk muutliku suunaga tuul, mandril idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Päeval on pilves, ennelõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on paiguti ka äikest. Ennelõunal puhub saartel nõrk ja muutliku suunaga tuul, mandril nõrk, iiliti mõõdukas idakaare tuul. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse. Sooja on oodata 12 kuni 18, Ida-Eestis kuni 21 ning saarte rannikul kohati 8 kraadi.

Neljapäeval on taevas muutlik ning Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Sooja on keskmiselt 15 kraadi. Edaspidi jääb pilvi veidi vähemaks. Reedel koonduvad hoovihmad Lääne- ja Põhja-Eesti kohale, laupäeval vaid Lääne-Eesti kohale ning pühapäeval sajab hoovihma juba laialdasemalt. Kui reedel on sooja keskmiselt 18, siis nädalavahetusel juba 20 kraadi ringis.