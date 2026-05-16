Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast
Ukraina ründas ööl vastu laupäeva Venemaa Nevinnomõsski Azoti keemiatehast.
Stavropoli krai võimud teatasid droonirünnakust Nevinnomõsskile. Kohaliku kuberneri Vladimir Vladimirovi sõnul tõrjusid õhutõrjejõud droonirünnaku Nevinnomõsski lähedal ning maapinnal inimohvreid ega kahju ei olnud.
Samal ajal teatas Ukraina Telegrami jälgimiskanal Exilenova+, et droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast. Kohalike elanike jäädvustatud kaadrid näitavad rajatise kohal lõõmavat tulekahju. Sellele teabele pole veel ametlikku kinnitust.
Toimetaja: Aleksander Krjukov