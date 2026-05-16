X!

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

Välismaa
Põleng Rjazani naftatöötlemistehases pärast Ukraina droonirünnakut reedel. Ukraina ei täpsusta aerostaatide rolli rünnakutes, kuid allikate sõnul on need osalenud Venemaa taristu tabamistes.
Põleng Rjazani naftatöötlemistehases pärast Ukraina droonirünnakut reedel. Ukraina ei täpsusta aerostaatide rolli rünnakutes, kuid allikate sõnul on need osalenud Venemaa taristu tabamistes. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Aerostaadid muutuvad Ukraina rünnakutes, luureinfo kogumisel ja Venemaa õhutõrje ressursside kulutamisel üha olulisemaks, kirjutab Ukraina väljaanne Euromaidan press.

Väljaanne kirjutab, et alates eelmise aasta sügisest kuni käesoleva aasta kevadeni on Ukraina õhuohtusid jälgivates Venemaa Telegrami kanalites ilmunud sadu kordi hoiatusi Ukraina aerostaatidest.

See tähendab, et kõrgel taevas ida poole triivivad Ukraina heeliumiballoonid kannavad retroreflektiivseid peibutisi, luureseadmeid, pomme, ründedroone või raadioside signaalivõimendeid, mis võimaldavad teistel droonidel tabada sihtmärke Venemaal.

Ukraina väed on saatnud Venemaa suunas teele üle 1000 sellise ballooni ning neid on lisandumas veelgi.

Vabalt lendavad aerostaadid on osalenud rünnakutes Venemaa süvatagala vastu juba alates 2024. aastast, kuid nende kasutamine on eelmisel ja praegusel aastal märgatavalt sagenenud. Sihtmärkideks on olnud rafineerimistehased, raudteed ja muu taristu.

"Jah, tõepoolest, Ukraina kaitsevägi kasutab õhupalle aktiivselt peamiselt tugiplatvormidena ja kesk- ja kaugrünnakute vahenditena," ütles Ukraina erukolonel ja Kaitsestrateegiate Keskuse analüütik Viktor Kevljuk.

Kuigi balloonid on raskesti märgatavad, sest enamik neist on pooleldi läbipaistvad ja sulanduvad taevaga, ütles üks allikas, et sageli ongi eesmärk hoopis tähelepanu äratada, et sundida Venemaa õhutõrjet kasutama kogu oma relvastust, alates Pantsiri-, Tori- ja Buk-süsteemidest kuni isegi S-300 ja S-400 rakettideni.

"Eesmärk ongi, et sind avastataks," ütles allikas väljaandele Euromaidan Press

"Need tekitavad venelastes paanikat ja neid on suurel kõrgusel väga raske alla tulistada, sundides Venemaad kulutama oma õhutõrjeressursse," lisas ta.

Kuigi aerostaatide kasutamine on endiselt suhteliselt nišivaldkond, ütlesid allikad, et Ukraina vägedes selle tehnoloogia kasutuselevõtt kasvab ning üha rohkem üksusi saab väljaõpet selle rakendamiseks. Samas näeb Viktor Kevliuk seda arengut pigem innovaatorite ja entusiastide eestvedamisena kui süsteemse kaitsepoliitikana, viidates riikliku keskse juhtimise ja üksuste piiratud ressursside puudumisele.

Üks allikatest märkis, et liitlastel tasuks sellele tehnoloogiale pöörata suuremat tähelepanu, kuna see võib võimaldada nii ründevõimekust kui ka erinevate süsteemide, sealhulgas mehitamata maismaasõidukite ja veedroonide viimist Venemaa tagalasse. "Kujutage ette Ukraina maismaadroon Punasel väljakul," ütles ta.

Ukraina tõmmati täiemahulisse sõtta mitmete ebasoodsate lähtepositsioonidega. Samas on riigil üks looduslik eelis, mida on võimalik ära kasutada: domineerivad läänetuuled.

Sellel laiuskraadil puhuvad läänetuuled Ukrainast Venemaa suunas. See tähendab, et aerostaatilised balloonid ei vaja liikumiseks oma jõuallikat, et jõuda vastase õhuruumi. Venemaal on samuti aerostaate, kuid selles aspektis ei ole atmosfäär nende kasuks.

Samas seab tuulest sõltumine vabalt lendavate aerostaatide kasutamisele piirangu, kuna operaatorid ei saa täpselt kontrollida, kuhu balloonid lõpuks liiguvad.

Siiski teevad allikate sõnul selle võimalikuks kaks peamist asjaolu. Esiteks on inimestel piisavalt arenenud meteoroloogiline teadmistepagas ning võimekus tuuletrajektoore prognoosida, mis muudab balloonid sõjaliselt kasutatavaks vahendiks. Tehisintellektil põhinevad mudelid ja keerukad algoritmid parandavad seda võimekust veelgi.

Teiseks saab neid balloone käivitada praktiliselt kõikjalt. Kogenud meeskonnal kulub nende ettevalmistamiseks ja teele saatmiseks sobivate ilmastikuolude korral umbes 15 minutit. Samuti võivad need tõusta enam kui 10 kilomeetri kõrgusele, kus ebasoodsad ilmastikutingimused mõjutavad neid oluliselt vähem.

Teisalt muutub GPS teatud kõrgustel problemaatilisemaks. Suuremal kõrgusel hakkab aerostaat vastu võtma laialdase levikuga segamis- ja eksitussignaale, mis raskendab balloonilt käivitatud droonide juhtimist ning nende täpse stardikoha kindlaksmääramist.

See, koos tuule kasutamisele omase ettearvamatusega, tähendab, et iga aerostaatidega seotud operatsiooni ümber jääb alati märkimisväärne määramatus. Samas on see probleem allikate hinnangul piisavalt ületatav, et tehnoloogia jääb kasutuskõlblikuks.

Ukraina kasutab üha enam ka nii-öelda ankurdatud aerostaate ehk balloone, mis püsivad ühes kohas ja on kinnitatud kaabli abil. Selles valdkonnas on tuntuim Ukraina ettevõte Aerobavovna, kelle süsteemid on mõeldud tõusma umbes 500 kuni 1000 meetri kõrgusele ning püsima õhus kuni kolm päeva korraga. Elektritoide juhitakse seadmeteni läbi ankrukaabli.

Need süsteemid pakuvad Ukraina relvajõududele nii kaitselist kui ka ründelise iseloomuga kasutusvõimalusi. Neid kasutatakse tõhusate sidekordajatena ning samuti luureks ja olukorrateadlikkuse suurendamiseks. Kaamerate ja sensorite abil on võimalik tuvastada muu hulgas ka Shahed-tüüpi ründedroone ja teisi õhusihtmärke.

Need süsteemid aitavad operaatoritel suhelda nii FPV-droonide kui ka keskmise tegevusulatusega ründedroonidega, mis on üha sagedamini tabamas Venemaa sihtmärke mitmesaja kilomeetri kaugusel.

Lateksist, nailonist ja polüetüleenist valmistatud balloonid on väga odavad ning neid saab toota täielikult Ukraina sisenditest, erinevalt paljudest droonidest, mis sõltuvad Hiina tarneahelatest.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

suur finaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:44

Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

12:16

Tallinnast Kadrinasse kolinud Pärtel Soosalu: kahetsemiseks pole aega olnud

12:14

McIlroy tuli suurturniiril raskest seisust välja, Scheffler kõrges mängus

12:00

Otse kell 22: kes pärjatakse 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks?

11:41

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

11:30

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

10:39

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

10:33

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

10:21

Viilma: EELK ei saa keerulises olukorras öelda, et lugege piiblit

10:07

Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.05

Matemaatikaeksami tulemused näitasid taas suurt erinevust õpilaste tasemes

15.05

Uut suurhalli noolib kolm linna ning EOK kedagi järgmises etapis maha ei kanna

12:44

Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

15.05

Pevkur: USA-s hakkavad poliitilised otsused nüüd jõudma sõjalisele tasandile

15.05

Sõja 1542. päev: Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

07:47

Bill Gates müüs oma viimased Microsofti aktsiad

15.05

Trump hoiatas pärast kohtumist Xiga Taiwani iseseisvuspüüdluste eest

15.05

Ukraina ja Venemaa vahetasid lubatud tuhande asemel märksa vähem vange

15.05

Kokk väidetavast tülist Vooglaiuga: see on väljamõeldis

08:35

Taiwan teatas pärast Trumpi hoiatust, et on sõltumatu riik

ilmateade

loe: sport

12:14

McIlroy tuli suurturniiril raskest seisust välja, Scheffler kõrges mängus

11:30

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

10:39

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

10:07

Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

loe: kultuur

10:33

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

10:03

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

09:50

Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku korraldab arhitektuurimuuseum

09:32

Cannes'i päevik #4: Radu Jude puhul on hea meel arulageda produktiivsuse üle

loe: eeter

12:16

Tallinnast Kadrinasse kolinud Pärtel Soosalu: kahetsemiseks pole aega olnud

12:00

Otse kell 22: kes pärjatakse 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks?

15.05

Eurovisiooni finaali avab Taani ja lõpetab Austria

15.05

Kaie Kõrb: priimabaleriiniks saamine pole elus kõige tähtsam

Raadiouudised

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15.05

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

15.05

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

15.05

Narva poliitikute arvates tekitab piiripunkti tööaja kärbe järjekordi

15.05

Briti Tööparteis kasvab rahulolematus peaministriga

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 12:00:00)

15.05

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo