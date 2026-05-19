NATO tippkomandör: USA vägede väljaviimine Euroopast ei kahjusta allianssi

NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ja USA kindral Alexus Grynkewich ütles, et Donald Trumpi otsus viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei kahjusta alliansi kaitsevõimet.

"Tahan rõhutada, et see otsus ei mõjuta meie piirkondlike plaanide teostatavust," ütles Grynkewich.

"Kuna liitlased oma võimekust kasvatavad, saavad Ühendriigid oma ressursse mujale suunata ja kasutada neid muude ülemaailmsete prioriteetide tarbeks, seega olen ma praeguse olukorraga väga rahul," lisas Grynkewich.

Washingtoni ootamatu samm järgnes Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahelisele tülile Iraani sõja teemal ning tabas liitlasi ootamatult.

Trumpi administratsioon oli aga juba pikka aega Euroopa riikidele teada andnud, et Ühendriigid kavatsevad vägesid välja viia, kuna keskenduvad teistele ohtudele mujal maailmas.

"Me peaksime aja jooksul ootama USA vägede ümberpaigutamist, kuna liitlased oma võimekust suurendavad," ütles Grynkewich.

"Ma ei saa teile täpset ajakava anda, see on mitu aastat kestev pidev protsess," lisas kindral.

Kuigi Euroopa NATO liikmesriigid on USA väljatõmbumise mõju pisendanud, on teadaande ootamatus tugevdanud muret Trumpi pühendumuse pärast alliansile.

Euroopa püüab pingeid maandada sel nädalal Rootsis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kus osaleb ka USA välisminister Marco Rubio.