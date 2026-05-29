Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias

"Esialgsete teadete kohaselt kukkus Vene droon Rumeenias Galati linnas kortermajja. Juhtum leidis aset vahetult pärast seda, kui võimud andsid õhuohu hoiatuse," vahendas Ukraina väljaanne RBK-Ukraina.

Kell 2.42 hakkasid meedias ilmuma teated, et Galati elamusse on kukkunud droon. Eeldati, et tegemist oli Venemaa drooniga, kuna Venemaa viis samal ajal läbi ulatuslikku droonirünnakut Odessa oblastis. Galati asub selle naabruses.

Drooniintsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet (ISU). Selle avalduse kohaselt kukkus droon elumajja, põhjustades plahvatuse ja tulekahju kümnendal korrusel asuvas korteris.

A Russian Shahed drone crossed the border into Romanian space and struck a high-rise building in Galati. The explosion triggered a fire. Reports of multiple wounded. pic.twitter.com/AQDr6yb9Wh — (((Tendar))) (@Tendar) May 29, 2026

Kohalike võimude teatel sai rünnakus vigastada kaks inimest ja kahjustatud hoonest evakueeriti 70 elanikku.

"ISU töötajad Galațis saabusid sündmuskohale intsidendiga tegelema ja piirkonna turvalisust tagama teiste siseministeeriumi üksuste ja spetsialiseeritud meeskondade toel. Kaks põlevas korteris viibinud inimest suutsid ise sealt väljuda. Praegu pole kannatanuid," seisis postituses.

Postitust uuendati hiljem. Uue teabe kohaselt anti kahele kergelt viga saanud inimesele abi juba sündmuskohal. Päästjad kustutasid ka tulekahju.

Sündmuskohale saadeti plahvatustele spetsialiseerunud uurimisrühm, mis koosneb kriminaaluurimise osakonna ja Rumeenia politsei peainspektsiooni riikliku kohtuekspertiisi instituudi liikmetest, teatasid võimud.

Romania's Ministry of Defense has confirmed that a one-way attack drone entered Romanian Airspace tonight during a Russian attack on Ukraine, being tracked until it struck a block of residential flats in the Eastern Romanian city of Galați. Two F-16 Fighter Falcons with the Air… pic.twitter.com/YgANhYyFPT — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Tabamust kinnitas ka Rumeenia kaitseministeerium, mis teatas oma avalduses, et öösel sisenes Venemaa rünnaku käigus Ukrainale Rumeenia õhuruumi ründedroon. Drooni jälgiti kuni see tabas elamukvartalit Rumeenia idaosas Galați linnas. Enne kokkupõrget tõusid Fetești 86. õhuväebaasist kell 01:19 õhku kaks õhupolitsei lahinguteenistuse hävitajat F-16 Falcon, mida toetas Rumeenia õhujõudude helikopter IAR 330 SOCAT. Drooni pilootidel oli luba sihtmärke tulistada kogu Rumeenia õhuruumis viibimise aja jooksul, seisis teates.

Ida-Rumeenias asuv Galati asub vaid 10 kilomeetri kaugusel Moldova, Rumeenia ja Ukraina piiride kolmikpunktist, Odessa oblasti lähedal.

Tonight, a Russian Shahed attack drone hit a NATO member state, striking a Romanian apartment building in the city of Galați. pic.twitter.com/EC8xXZTbQC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 29, 2026

Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud NATO-sse kuuluva Rumeenia territooriumile.

RBK-Ukraina meenutas, 2. mai öösel rikkus Venemaa droon Ukraina rünnaku ajal Rumeenia õhuruumi. Sel põhjusel saatis riik õhku F-16 hävitajad.

Samuti avastati 25. aprilli öösel Rumeenias pärast Venemaa rünnakuid Ukrainale droonitükke. Väidetavalt kahjustas intsident elektriposti ja elamu juurdeehitust.

16. mail teatas Rumeenia kaitseministeerium, et Ukraina piiri lähedal asuvalt kinnistult avastati lõhkemata mürsk. "Tehnilised kontrollid kinnitasid kahe kilogrammi (4,4 naela) lõhkeaine olemasolu mürsu korpuses," seisis avalduses.

Kolme Vene varilaevastiku tankerit tabas Türgi rannikul droonirünnak

Mustal merel Türgi ranniku lähedal tabas kolme Vene varilaevastiku naftatankerit neljapäeval droonirünnak.

Tankerid James II, Altura ja Velora olid rünnakute ajal kõik umbes 80 kilomeetri kaugusel Põhja-Türgi rannikust, vahendas The Kyiv Independent uudisteagentuur Reuters teadet. Meeskonnaliikmete vigastustest ei teatatud. Kõik kolm tankerit olid varem identifitseeritud kui Venemaa varilaevastiku kuuluvad alused.

Sotsiaalmeedias leviva info kohaselt sai tankeril James II tabamuse masinaruum, teiste laevade kahjustuste kohta infot veel ei ole.

BOOM: UKRAINE JUST TORCHED RUSSIA'S SHADOW FLEET — 50 MILES OFF TURKEY! Ukrainian naval drones slammed THREE Russian shadow tankers in the Black Sea:

• JAMES II (engine room hit — dead in the water)

• VELORA & ALTURA (direct strikes)

This is Putin's oil money pipeline… pic.twitter.com/hnTUDJvMs9 — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) May 28, 2026

Venemaa kasutab oma vananevatest ja sageli alakindlustatud tankeritest koosnevat varilaevastikku, et mööda hiilida rahvusvahelistest sanktsioonidest oma naftakaubandusele. Lääneriikide esindajad on väljendanud ka muret, et laevad võivad olla seotud laiema Venemaa hübriidtegevusega Euroopas, sealhulgas spionaaži ja droonioperatsioonidega.

Ukraina pole teateid kommenteerinud, kuid viimastel kuudel on Ukraina pikamaa droonid sihikule võtnud Venemaa varilaevastiku tankereid Vahemerel ja Türgi Musta mere rannikul. Venemaa täiemahulise sissetungi algusest peale on Ukraina korduvalt kutsunud partnereid üles kaasajastama seadusandlust, et Venemaa varilaevastiku all tegutsevaid laevu saaks arestida ja nende naftat Euroopa julgeoleku toetamiseks ümber suunata.