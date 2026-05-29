X!

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias

Välismaa
Vene droonitabamuse saanud kortermaja Rumeenias.
Vene droonitabamuse saanud kortermaja Rumeenias. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Venemaa korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu reedet üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Mustal merel Türgi ranniku lähedal tabas kolme Vene varilaevastiku naftatankerit neljapäeval droonirünnak.

"Esialgsete teadete kohaselt kukkus Vene droon Rumeenias Galati linnas kortermajja. Juhtum leidis aset vahetult pärast seda, kui võimud andsid õhuohu hoiatuse," vahendas Ukraina väljaanne RBK-Ukraina.

Kell 2.42 hakkasid meedias ilmuma teated, et Galati elamusse on kukkunud droon. Eeldati, et tegemist oli Venemaa drooniga, kuna Venemaa viis samal ajal läbi ulatuslikku droonirünnakut Odessa oblastis. Galati asub selle naabruses.

Drooniintsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet (ISU). Selle avalduse kohaselt kukkus droon elumajja, põhjustades plahvatuse ja tulekahju kümnendal korrusel asuvas korteris.

Kohalike võimude teatel sai rünnakus vigastada kaks inimest ja kahjustatud hoonest evakueeriti 70 elanikku.

"ISU töötajad Galațis saabusid sündmuskohale intsidendiga tegelema ja piirkonna turvalisust tagama teiste siseministeeriumi üksuste ja spetsialiseeritud meeskondade toel. Kaks põlevas korteris viibinud inimest suutsid ise sealt väljuda. Praegu pole kannatanuid," seisis postituses.

Postitust uuendati hiljem. Uue teabe kohaselt anti kahele kergelt viga saanud inimesele abi juba sündmuskohal. Päästjad kustutasid ka tulekahju.

Sündmuskohale saadeti plahvatustele spetsialiseerunud uurimisrühm, mis koosneb kriminaaluurimise osakonna ja Rumeenia politsei peainspektsiooni riikliku kohtuekspertiisi instituudi liikmetest, teatasid võimud.

Tabamust kinnitas ka Rumeenia kaitseministeerium, mis teatas oma avalduses, et öösel sisenes Venemaa rünnaku käigus Ukrainale Rumeenia õhuruumi ründedroon. Drooni jälgiti kuni see tabas elamukvartalit Rumeenia idaosas Galați linnas. Enne kokkupõrget tõusid Fetești 86. õhuväebaasist kell 01:19 õhku kaks õhupolitsei lahinguteenistuse hävitajat F-16 Falcon, mida toetas Rumeenia õhujõudude helikopter IAR 330 SOCAT. Drooni pilootidel oli luba sihtmärke tulistada kogu Rumeenia õhuruumis viibimise aja jooksul, seisis teates.

Ida-Rumeenias asuv Galati asub vaid 10 kilomeetri kaugusel Moldova, Rumeenia ja Ukraina piiride kolmikpunktist, Odessa oblasti lähedal.

Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud NATO-sse kuuluva Rumeenia territooriumile.

RBK-Ukraina meenutas, 2. mai öösel rikkus Venemaa droon Ukraina rünnaku ajal Rumeenia õhuruumi. Sel põhjusel saatis riik õhku F-16 hävitajad.

Samuti avastati 25. aprilli öösel Rumeenias pärast Venemaa rünnakuid Ukrainale droonitükke. Väidetavalt kahjustas intsident elektriposti ja elamu juurdeehitust.

16. mail teatas Rumeenia kaitseministeerium, et Ukraina piiri lähedal asuvalt kinnistult avastati lõhkemata mürsk. "Tehnilised kontrollid kinnitasid kahe kilogrammi (4,4 naela) lõhkeaine olemasolu mürsu korpuses," seisis avalduses.

Kolme Vene varilaevastiku tankerit tabas Türgi rannikul droonirünnak

Mustal merel Türgi ranniku lähedal tabas kolme Vene varilaevastiku naftatankerit neljapäeval droonirünnak.

Tankerid James II, Altura ja Velora olid rünnakute ajal kõik umbes 80 kilomeetri kaugusel Põhja-Türgi rannikust, vahendas The Kyiv Independent uudisteagentuur Reuters teadet. Meeskonnaliikmete vigastustest ei teatatud. Kõik kolm tankerit olid varem identifitseeritud kui Venemaa varilaevastiku kuuluvad alused.

Sotsiaalmeedias leviva info kohaselt sai tankeril James II tabamuse masinaruum, teiste laevade kahjustuste kohta infot veel ei ole.

Venemaa kasutab oma vananevatest ja sageli alakindlustatud tankeritest koosnevat varilaevastikku, et mööda hiilida rahvusvahelistest sanktsioonidest oma naftakaubandusele. Lääneriikide esindajad on väljendanud ka muret, et laevad võivad olla seotud laiema Venemaa hübriidtegevusega Euroopas, sealhulgas spionaaži ja droonioperatsioonidega.

Ukraina pole teateid kommenteerinud, kuid viimastel kuudel on Ukraina pikamaa droonid sihikule võtnud Venemaa varilaevastiku tankereid Vahemerel ja Türgi Musta mere rannikul. Venemaa täiemahulise sissetungi algusest peale on Ukraina korduvalt kutsunud partnereid üles kaasajastama seadusandlust, et Venemaa varilaevastiku all tegutsevaid laevu saaks arestida ja nende naftat Euroopa julgeoleku toetamiseks ümber suunata.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, The Kyiv Independent

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:28

Vance: USA ja Iraani kokkulepe vajab veel presidendi heakskiitu

06:27

Galerii: Iisaku bussipeatus sai uue vana klaveri

05:57

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias

04:23

Tallinna Ülikooli ja linna plaanid Narva maantee uuendamisega lähevad lahku

04:20

Autorite ühing tahab raadiosse rohkem eesti muusikat, Lang seisab vastu

04:17

Ülle Madise: mõlemal vanemal on õigus lapse dokumendid kätte saada

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

28.05

Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

28.05

Demograaf: suurprojektide paraadi on meie sündimusega pentsik vaadata

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

28.05

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

28.05

Signe Viimsalu: 40 000 esitamata aruannet varjavad miljardites eurodes kahju

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

28.05

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

27.05

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

28.05

USA relvajõud andsid Iraanile uusi lööke

28.05

Maksejõuetuse menetluse aegunud süsteem võib teha Eestist kurjategijate hüppelaua

28.05

Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pea 500 000 Vene sõdurit Uuendatud

28.05

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

28.05

Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

28.05

ETV spordisaade, 28. mai

loe: kultuur

28.05

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

28.05

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

28.05

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

loe: eeter

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

28.05

Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

28.05

Psühholoog: valehäbi takistab inimestel depressiooniga seoses abi otsida

28.05

Nukitsa auhinna laureaat Martin Veisman: pilt võiks aidata küsimusi küsida

Raadiouudised

28.05

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

28.05

Läti seim kinnitas ametisse uue valitsuse

28.05

Kallas: Euroopa ei saa olla Ukraina ja Venemaa neutraalne vahendaja

28.05

Päevakaja (28.05.2026 18:00:00)

28.05

Kõve: kohtupidamist lämmatab liigne paberimajandus

28.05

Perearstide seltsi juht: eraravikindlustus kasvatab ebavõrdsust

28.05

Teise samba taasliitumispiirang lüheneb viiele aastale

28.05

Pakosta: politsei vajab õigust küsida inimestelt kaamerafaile

28.05

Narva opositsioon tahab esmaspäeval Tootsi linnapeaks valida

28.05

Raadiouudised (28.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo