Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pea 500 000 Vene sõdurit

Kahjud pärast Vene suuremahulist Kiievi pommitamist
Kahjud pärast Vene suuremahulist Kiievi pommitamist Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Suurbritannia suurima luureagentuuri hinnangul on alates Venemaa 2022. aasta täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit.

Andmed hukkunud Vene sõdurite kohta avalikustas Suurbritannia küberluure (GCHQ) direktor Anne Keast-Butler oma esimeses avalikus kõnes, kus kaardistas Suurbritanniat ähvardavaid ohte ja tutvustas nende tõrjumiseks vajalikke meetmeid. 

Kuigi nii Kiiev kui ka Moskva avaldavad regulaarselt hinnanguid vastaspoole kaotustele, ei soovita enda omi täpsustada. Veebruaris ütles aga president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina on alates 2022. aastast kaotanud 55 000 sõdurit.

BBC venekeelne toimetus on alates 2022. aasta veebruarist koos sõltumatu väljaande Mediazona ja vabatahtlikega arvestanud Venemaa sõjakaotusi. Nad peavad nimekirja isikutest, kelle surm on suudetud kinnitada ametlike teadaannete, ajaleheartiklite, sotsiaalmeedia ning uute mälestusmärkide ja hauatähiste abil.

Seni on BBC suutnud kinnitada 223 539 Ukrainas Venemaa poolel võidelnud ja hukkunud sõduri ning ohvitseri nime.

Tegelik hukkunute arv on arvatavasti palju suurem ning sõjandusekspertide hinnangul võib kalmistute, sõjamemoriaalide ja järelehüüete analüüs kajastada vaid 45–65 protsenti tegelikest kaotustest.

Vene rünnakus Hersoni mänguväljakule hukkus pereisa, perekond sai vigastada

Kohalike võimude teatel ründasid Vene väed kolmapäeval Hersonis laste mänguväljakut. Rünnakus hukkus üks ja sai vigastada neli inimest, teiste seas kaks last.

Ametnike sõnul said vigastada 36-aastane naine koos kolme- ja kuueaastase tütrega. Politsei kinnitas hiljem, et samas rünnakus hukkus ka tüdrukute isa.

Linna sõjaväeadministratsiooni juhi Jaroslav Šanko teatel leidis rünnak aset kohaliku aja järgi kella 17.30 paiku Korabelnõi rajoonis. Vene väed avasid mitmelasulistest raketisüsteemidest tule mänguväljakule, kus viibisid perekonnad.

Šanko lisas, et ema ja tütred said plahvatusvigastusi ning mitmeid killuhaavu ja neile antakse arstiabi. Samuti sai vigastada 50-aastane mees.

Lõuna-Ukrainas rindejoone lähedal asuv Herson on olnud pideva Venemaa rünnakute all  alates 2022. aasta novembrist, mil Ukraina väed linna vabastasid.

Alates 2024. aasta suvest on droonirünnakud hoogustunud ning Vene droonioperaatorid võtavad teadlikult sihikule tsiviilelanikke. Seda tegevust on hakatud nimetama "inimsafariks".

Zelenski teatas uutest kaugrünnakutest Venemaa naftatööstuse pihta

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäeval uutest kavandatavatest kaugrünnakutest Venemaa vastu pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja peastaabi ülema Andri Hnatoviga.

"Kohtumisel Sõrskõi ja Hnatoviga kiitsin heaks meie uued kaugrünnakute operatsioonid. Venemaa peab tundma, et sõja eest tuleb maksta omaenda raskete kaotustega. Venemaa naftatööstuse kahandamine jätkub, kui Venemaa valib sõja," ütles Zelenski.

Presidendi sõnul näevad Ukraina võimud märke, et Venemaa poliitiline juhtkond otsib võimalusi rindel kantud kaotuste kompenseerimiseks.

"Nende okupatsiooniväed on vähenenud. Nad väljastavad suuremal hulgal niinimetatud mobilisatsioonikäske kutsudes venelasi niinimetatud sõjaväeõppustele ning võtavad kasutusele muid meetmeid, et jätkata seda sisuliselt varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Me jagame seda teavet oma partneritega. See on selge argument, et surve Venemaale pole piisav," tõdes riigipea.

Zelenski tõi samuti välja, et Ukraina tähistas kolmapäeval erioperatsioonide vägede päeva.

"Ma õnnitlesin sõdureid ja olen tänulik igale erioperatsioonide vägede liikmele nende vapruse eest. Erioperatsioonide väed on tõepoolest üks tugevamaid, silmapaistvamaid ja lihtsalt võimsamaid Ukraina kaitse komponente. Aitäh teile!" ütles Zelenski.

Ukrinformi andmetel pidas president Zelenski ühtlasi rindeolukorra, mille hulgas Harkivi ja Zaporižžja oblasti arengute teemalise kohtumise.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

