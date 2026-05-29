Sisekaitseakadeemia uue hoone kunstikonkursi võitis betoonist huntidega installatsioon

Võistlustöö esimene koht. Art Allmägi installatsiooni
Võistlustöö esimene koht. Art Allmägi installatsiooni "Kohalolu". Autor/allikas: Art Allmägi
Sisekaitseakadeemia Tallinnas asuva majutus- ja õppehoone esise väliala kunstikonkursi võitis skulptor Art Allmägi töö "Kohalolu", mis koosneb kuuest savimodelleeringu alusel loodud, veidi üleelusuuruses betoonist hundiskulptuurist.

Kunstikonkursi eesmärk oli leida 2027. aasta suvel valmivale Sisekaitseakadeemia majutus- ja õppehoone esisele välialale kunstiinstallatsioon. Allmäe taies "Kohalolu" valmib majutus- ja õppehoonega samaaegselt 2027. aasta suvel. Installatsiooni maksumus ilma käibemaksuta on 110 000 eurot. 

Konkursile esitati 23 kavandit, mille seast valiti kolm parimat tööd. Teise koha pälvis Oliver Soometsa ja Argo Männiku roostevabast terasest skulptuurigrupp kavandiga "Kaaslased". Kolmanda koha saavutas Urmas Viik mänguasjaesteetikast inspireeritud kavandiga "Betoonüksus".

Võidutöö "Kohalolu" koosneb kuuest savimodelleeringu alusel loodud betoonist hundiskulptuurist. Kompositsiooni nihestab üksik kõrgemale tasandile paigutatud ümbrust jälgiv hunt. 

Žürii hinnangul peegeldab Allmägi  installatsioon Sisekaitseakadeemiat kui keskkonda, kus individuaalne pädevus ja kollektiivne vastutus on lahutamatult seotud. Tuues esile koostöövõime idee.

"Sõnastasin enda jaoks ka märksõnad: indiviidi ja grupi suhted, staatilisus, rahu, valvsus jne. Tavaliselt järgneb sellisele eeltööle mitmenädalane mõttetöö, kuid seekord otsustasin läheneda teisiti. Viskasin visualiseerimiseks diivanile pikali, sulgesin silmad ja umbes viie minutiga oli kavandi idee olemas," lisas Allmägi.

Sisekaitseakadeemia tugiteenuste prorektor Andreas Anvelt tõi esile Eesti rahvuslooma, mis seostub koostöö, nutikuse ja vastupidavusega.

"Turvalisus ei sünni kunagi üksinda, vaid alati koostöös. Hundi sitkus, valvsus ja tajuvõime iseloomustavad hästi meie ametkondade olemust. Kavandatav teos sümboliseerib Sisekaitseakadeemia kui keskkonna toimimist, kus individuaalne ja kollektiivne pädevus ning vastutus on omavahel lahutamatult seotud," lisas Anvelt.

Võistlustöö teine koht. Oliver Soomets ja Argo Männik roostevabast terasest skulptuurigrupi kavand "Kaaslased". Autor/allikas: Oliver Soomets ja Argo Männik

Teise koha pälvinud Oliver Soometsa ja Argo Männiku teos "Kaaslased", on inspireeritud maailma lakkamatust liikumisest, mis ei leia kunagi aset üksinda. Žürii hinnangul paistab teos silma selge geomeetrilise vormikeelega ning suhestub hästi ümbritseva ruumiga. Universaalse sõnumiga lahendus loob tugeva visuaalse rütmi ja tervikliku ruumikogemuse. 

Kolmanda koha saavutanud Urmas Viigi kavand "Betoonüksus" moodustavad viis mängulist betoonbüsti vormilt ühtse terviku. Keraamilised lisandid rõhutavad vaimukalt erinevaid valdkondlikke viiteid. Žürii hinnangul paistis töö silma julge materjali- ja vormikäsitlusega. Kavandi tugevusteks on selle mängulisust, modulaarsust ning eriilmelisust.

Kolmas koht. Urmas Viik mänguasjaesteetikast inspireeritud kavand "Betoonüksus". Autor/allikas: Urmas Viik

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates 2021. aastast 110 000 eurot. Seega on uus kunstiteos just selle ülempiiri maksumusega. 

Toimetaja: Jette Mäggi

