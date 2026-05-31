Ukraina tabas naftatehast Saratovis

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 31. mail kell 6.30:

- Ukraina tabas naftatöötlustehast Saraatovis

Kohalike elanikud postitasid sotsiaalmeediasse fotosid ja videod, kuidas Saratovi oblastis tõusevad rafineerimistehasest leegid. Linna kohal oli näha paksu musta suitsu.

Saratovi naftatöötlemistehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligikaudu 4,8 miljonit tonni toornaftat.

Mujal Venemaal tabasid Ukraina droonid väidetavalt ka naftabaasi Matvejev Kurgani linnas Venemaal Rostovi oblastis, teatasid Vene sotsiaalmeediakanalid.

Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasahstani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri (370 miili) kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool.

Saratovi rafineerimistehast on pärast Venemaa täiemahulise sõja algust tabatud mitu korda, viimati märtsis, kui ulatuslik droonirünnak põhjustas tehase tootmise ajutise seiskumise.