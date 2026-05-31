X!

Ukraina tabas naftatehast Saratovis

uudised
Saratovi naftatöötlustehas
Saratovi naftatöötlustehas
uudised

Ukraina sõjavägi tabas 30. mai hilisõhtul droonidega Saratovi oblastis asuvat naftatöötlemistehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 31. mail kell 6.30:

- Ukraina tabas naftatöötlustehast Saraatovis

Ukraina tabas naftatehast Saraatovis

Kohalike elanikud postitasid sotsiaalmeediasse fotosid ja videod, kuidas Saratovi oblastis tõusevad rafineerimistehasest leegid. Linna kohal oli näha paksu musta suitsu.

Saratovi naftatöötlemistehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligikaudu 4,8 miljonit tonni toornaftat.

Mujal Venemaal tabasid Ukraina droonid väidetavalt ka naftabaasi Matvejev Kurgani linnas Venemaal Rostovi oblastis, teatasid Vene sotsiaalmeediakanalid.

Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasahstani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri (370 miili) kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool.

Saratovi rafineerimistehast on pärast Venemaa täiemahulise sõja algust tabatud mitu korda, viimati märtsis, kui ulatuslik droonirünnak põhjustas tehase tootmise ajutise seiskumise.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Kyiv Independent

Samal teemal

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:30

Ukraina tabas naftatehast Saratovis

06:27

Fosforiidiuuringud lähevad plaanitust miljoni euro võrra odavamaks

30.05

Pärnu takistussõidu maailmakarika etapi võit läks Leetu

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

Rooba Eesti hoki arengust: vaja on suurendada mängijate hulka

30.05

Sõja 1557. päev: Krimm peatas bensiini vabamüügi Uuendatud

30.05

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

30.05

ILM: juunis hakkab soojemaks minema

30.05

Mudelitegijad ei loobu oma hobist ka vaatamata tehnoloogia arengule

30.05

ETV spordisaade, 30. mai

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

30.05

Sõja 1557. päev: Krimm peatas bensiini vabamüügi Uuendatud

29.05

Meedia: Putini ja Kabajeva lapsi harivad läänest pärit koduõpetajad

30.05

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

30.05

Alaska mäestikus hukkus kolm Läti mägironijat

30.05

WSJ: USA aitab laevadel Hormuzi väina "pimedalt" läbida

30.05

Eesti paigaldas idapiirile esimesed droonivastased seadmed

30.05

Iraan: tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu Uuendatud

30.05

Eesti lubas teedele isejuhtivad autod

30.05

Soome pikendab eluasemelaenude tähtaega 40 aastale

29.05

Tallinna Kristiine ristmik võib saada jalakäijate silla

ilmateade

loe: sport

30.05

Pärnu takistussõidu maailmakarika etapi võit läks Leetu

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

Rooba Eesti hoki arengust: vaja on suurendada mängijate hulka

30.05

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

loe: kultuur

30.05

Tänavune Hiiumaa kirjandusfestival pöörab tähelepanu tuletorniaastale

30.05

Galerii: rühmitus Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium avas Pärnus näituse

30.05

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

30.05

Arvustus. Cannes'i filmifestival: keskelt pehme, äärest kõva

loe: eeter

30.05

Lasteonkoloog: laste vähiravi takerdub bürokraatia taha

30.05

Linnapuugid võivad inimesele kujutada suuremat riski kui metsapuugid

30.05

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

30.05

Psühhiaater Andres Lehtmets: ekslik on loota, et psühhiaatria on kõikvõimas

Raadiouudised

30.05

Täiskasvanute negatiivne suhtumine kalasse mõjutab ka lapsi

30.05

Tänavakunstifestival tõi Pärnusse kümne riigi kunstnikud

30.05

Meeste tantsupeol osaleb ka politsei- ja piirivalveameti rühm

30.05

Päevakaja (30.05.2026 18:00:00)

29.05

Päevakaja (29.05.2026 18:00:00)

29.05

Esimese kvartali majanduskasvu andis suure panuse eratarbimine

29.05

Rumeenia saadab droonijuhtumi tõttu riigist välja Vene peakonsuli

29.05

Varistatud Virtsu tuletorni asemele kerkib suve lõpuks uus

29.05

Tartu hoiu-laenuühistu saatuse otsustavad kohtuasjad

29.05

Raadiouudised (29.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo