Ukraina nälg suurtükkide järele toidab Lõuna-Korea relvatööstust

Lõuna-Koreas asub praegu võimas relvatööstus, kuna agressiivne stalinistlik naaberriik on aastakümneid ohustanud Souli julgeolekut. Ukraina sõja tõttu töötavad Lõuna-Korea relvatehased täisvõimsusel ja ettevõtted plaanivad tootmisvõimsust veelgi suurendada.

Lõuna-Korea tööstusfirma Hanwha Aerospace toodab liikursuurtükke K9 Thunder (Kõu). Üks liikursuurtükk kaalub 47 tonni ning on võimeline arendama kiirust kuni 65 km/h. Suurtüki laskeulatus on kuni 40 kilomeetrit ning meeskond on viieliikmeline.

Hanwha Aerospace paneb neid suurtükke kokku Changwonis asuvas tehases. K9 on riigi enimmüüdud relv, nõudlus nende haubitsate järele suureneb, kuna Venemaa jätkab oma sõjalist tegevust Ukrainas. USA ja liitlased jätkavad Ukraina varustamist, kuid lääne relvatööstus ei suuda kasvanud nõudlust rahuldada. See on vesi Lõuna-Korea relvatööstuse veskile.

Lõuna-Korea ei varusta Ukrainat relvadega. Riik aga varustab USA-d ja liitlasi relvadega, Lõuna-Korea relvafirmad suudavad seda teha kiiremini kui lääne firmad. 2022. aastal Lõuna-Korea relvaeksport enam kui kahekordistus, vahendas The Wall Street Journal.

Hanwha tippjuht Choi Dong-bin ütles, et firma plaanib müüa veel rohkem haubitsaid ja suurendab seetõttu oma tootmisvõimsust.

"See on võimalik ainult seetõttu, et oleme tootmisliine hooldanud, kindlustanud tarneahelaid. Paljud riigid pole sellist investeeringut teinud," ütles Choi Dong-bin.

Pärast külma sõja lõppu vähendasid Euroopa riigid oma kaitsekulutusi. Nad eeldasid, et suured maismaa lahingud on jäänud minevikku ja suunasid raha hävitajate ja laevade ostmiseks. Relvafirmade tootmisvõimsus vähenes, lääne firmadel pole nüüd tootmise suurendamiseks piisavalt ressursse.

"Kui inimesed mõtlevad kaitsetööstuse peale, siis tuleb silma ette hiiglaslikud tehased, kus töötavad kümned tuhanded inimesed. Praegu aga näeme tehaseid, mis sarnanevad sportautode tehastega. Need tehased on täis kõrgtehnoloogiat, tootmisvõimsus on väike," ütles Oslo Rahu-uuringute Instituudi vanemteadur Nicholas Marsh.

Sarnaste probleemidega seisab silmitsi ka USA kaitsetööstus. Afganistanis ja Iraagis võitlesid USA väed halvasti relvastatud võitlejatega. Korea poolsaarel pole aga sõda ametlikult kunagi lõppenudki. Aastakümneid jäi Lõuna-Korea stalinistlikule naaberriigile tavarelvastuse osas alla, Soul sõltus riigikaitses USA-st. 1980. aastatel asus Lõuna-Korea oma tootmisvõimsust suurendama.

Hanwha alustas tegevust juba 1952. aastal, firma tootis alguses lõhkeaineid. 1980. aastatel selgus, et Lõuna-Korea armee vajab pikema laskekaugusega relvi. K9 suurtükkide seeriatootmine algas 1999. aastal ja selliseid relvi on omale hankinud ka Eesti ja Poola.

Hanwha toodab ka reisi relvi, mille järele maailmas nõudlus kasvab. Firma toodab allveelaevu, mis suudavad välja tulistada ballistilisi rakette.