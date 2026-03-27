Mitmed hajapiirkonna koolid koolipäeva algust kella üheksaks ei nihuta

Kui praegu kehtib nõue, et õppepäev algab üldjuhul hommikul kell kaheksa või hiljem, siis alates septembrist peaksid koolid alustama õppepäeva kella üheksast. Mitmed koolid peamiselt hajaasustatud piirkondades on siiski otsustanud järgmisel õppeaastal õppetööd varem alustada.

Kuigi seaduse alusel peaksid koolid järgmisel õppeaastal kell üheksa või hiljem õppetööga alustama, siis hoolekogu ettepanekul koolipidajat kaasates on koolidel võimalik koolipäeva varem alustada. Nii jätavad näiteks Tartu vallas mitmed koolid, sealhulgas Lähte kool, tundide algusaja varasemaks.

"Järgmiseks aastaks me oleme otsustanud alustada siiski samal ajal, nagu me oleme alustanud seni ehk 8.15. Kuna see võimalik tõstmine kella üheksaks mõjutaks kõige rohkem just kaugemalt, hajaasustusest käivaid õpilasi, siis ei olnud võimalik nii kiiresti ühistranspordivõrku ümber korraldada. Märkimisväärne osa meie õpilastest kasutab ühistransporti," lausus Lähte ühisgümnaasiumi direktor Martin Pent.

Sarnast teed minnakse ka paljudes teistes koolides, eriti hajaasustatud piirkondades, kuid mitte ainult. Nii näiteks alustavad Põlva munitsipaalkoolid järgmisel õppeaastal koolipäeva kas kell 8 või 8.30.

Tartus ja Tallinnas ei ole mitmed koolid järgmise õppeaasta kohta veel otsuseid teinud ja nii ka Põhja-Pärnumaa valla koolid. Sealse vallavanema sõnul on kell 9 tundidega alustada liiga optimistlik ja nii loodetakse, et ühistranspordi aegu muutes võiksid koolides tunnid kell 8.30 alata.

"Väikesed koolid, nemad on siiani tunde alustanud kell kaheksa. Seda me püüame muuta, aga see tähendab, et kogu transpordi süsteem tuleb siin piirkonnas ümber korraldada ja see toob kaasa väga suuri muudatusi, sest ka vanemad, kes tööle lähevad kaugematesse keskustesse, ka nemad on mõjutatud, kui ühistranspordi korraldust muudetakse," ütles Põhja-Pärnumaa abivallavanem Tarvi Tasane.

Haridus- ja teadusministeeriumi sõnul on tundidega varem alustamine lubatud siiski erandkorras ja tuleb arvestada, et see ei saa olla püsiv otsus.

Mitmetes omavalitsustes on aga ühistranspordiga seotud mured juba lahendatud ja tehtud ka tunniplaanis muudatusi, et koolipäev palju pikemaks ei veniks. Nii näiteks saavad nii Jõgeva- kui ka Raplamaal suurem osa koole järgmine aasta õppetööga kell üheksa alustada, välja arvatud mõned väiksema piirkonna koolid või lasteaed-koolid.

Peipsiääre vallas asuv Alatskivi kool alustas koolitundidega kell üheksa aga juba sellest õppeaastast. Ühistranspordi ja koolipäeva pikkusega seotud mured said seal lahendatud.

"Koolipäeva pikkus jäi meil tegelikult samaks. Tehti paaristunnid. Mõned lapsed soovivad tulla varem kooli, siis kool mõtles ka välja erinevaid tegevusi. Näiteks tuli kooli ka hommikusöök, on mänguringe, käsitööringe, meisterdamise ringe, üleval saalis tehti isegi jooksuring, et saab ennast tühjaks karelda enne koolipäeva algust. Nii et need on kõik väga hästi käima läinud," rääkis Alatskivi kooli hoolekogu esinaine Laura Lillepalu-Scott.