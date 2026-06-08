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Ukraina ründedroonid tabasid Grušovaja naftaterminali

Välismaa
Ukraina ründedroonid tabasid Grušovaja naftaterminali
Ukraina ründedroonid tabasid Grušovaja naftaterminali Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina ründedroonid tabasid öösel Venemaal asuvat Grušovaja naftaterminali ja süütasid hiiglasliku nafta ümberlaadimisrajatise põlema, teatasid sotsiaalmeediakanalid. Ukraina ründas taas energiataristut okupeeritud aladel.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 8. juunil kell 5.30:

- Ukraina ründedroonid tabasid Grušovaja naftaterminali;

- Ukraina ründas taas energiataristut okupeeritud aladel;

- Telegraph: Putin lasi käest võimaluse tulusa rahulepingu sõlmimiseks.

Ukraina ründedroonid tabasid Grušovaja naftaterminali

Ukraina ründedroonid tabasid öösel Venemaal asuvat Grušovaja naftaterminali ja süütasid hiiglasliku nafta ümberlaadimisrajatise põlema, teatasid sotsiaalmeediakanalid.

Põlevat terminali võis näha kumamas Novorossiiski lähedal tehtud fotodel.

Ukraina ründas taas energiataristut okupeeritud aladel

Ukraina sõjavägi korraldas ööl vastu esmaspäeva uue rünnakute laine Venemaa poolt okupeeritud alade vastu.

Okupeeritud Krimmis Simferopoli lähedal tabati üht naftahoidlat, kus puhkes tulekahju. Tulekahjudest teatati ka elektrialajaamades Mariupolis ja Hvardiiskes (Krimmis Simferopoli lähedal), vahendas The Kyiv Independent. 

Telegraph: Putin lasi käest võimaluse tulusa rahulepingu sõlmimiseks

Venemaa lasi käest võimaluse tulusa rahulepingu sõlmimiseks, kuna Vladimir Putin lükkas tagasi pakkumise otsesteks läbirääkimisteks Volodõmõr Zelenskiga Ukraina relvajõudude järjest suureneva edu taustal sõjas, kirjutas väljaanne Telegraph.

Telegraph analüüsis järelduste tegemisel viimaseid sündmusi ja avaldusi.

Väljaanne juhtis eelkõige tähelepanu Ukraina välisministri Andri Sõbiha avaldusele, kes ütles otse, et Venemaa on lasknud käest võimaluse lõpetada sõda vastuvõetavatel tingimustel.

"Lükates tagasi president Zelenski pakkumise otsesteks rahukõnelusteks lasi Putin käest võimaluse väljuda oma ebaõnnestunud sõjast. Venemaa jaoks läheb kõik ainult hullemaks. Kaotused lahinguväljal jätkavad kasvamist. Kaotused muutuvad üha alandavamaks," rääkis Sõbiha sotsiaalmeedias pärast seda, kui Putin otseste kõneluste ettepaneku tagasi lükkas.

Telegraphi teatel jagavad Ukraina Euroopa liitlased üldiselt Ukraina ministri seisukohta, et diplomaatilise protsessi võimaluste aken võib olla piiratud, kui arvestada Venemaa ebaõnnestumisi rindel ja probleeme majanduses.

Väljaande autorite hinnangul muutub sellega seoses ilmseks Kiievi katse vahetada peamist partnerit läbirääkimistel Venemaaga ehk kaasata neisse Euroopa. Selle asemel et toetuda Ühendriikidele, mis on takerdunud omaenda välispoliitilistesse probleemidesse.

Ekspertide sõnul püüab Ukraina nüüd ellu viia plaani, mida ei õnnestunud teostada 2023. aasta suvise vastupealetungi ajal. Siis ei suutnud jalavägi ja tankid läbi lõigata maakoridori Krimmi. Kuid nüüd suudavad droonid poolsaart järk-järgult isoleerida.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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